Студенческие отряды расширяют список профессий

Сибирские студенты все больше работают и в сфере АПК. Помимо традиционных сельхозработ, развивают новые направления. Например, отряд, созданный на базе Алтайского государственного университета, будет управлять дронами, обрабатывающими поля средствами защиты растений. Это намного дешевле и эффективнее сельхозавиации. И пчелы не против. Дроны летают по ночам, когда насекомые спят в ульях. «Дроны ведут обработку полей точно и локально, а это и экологично, и экономично», — отмечают специалисты.