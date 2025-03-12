Студенческие отряды расширяют список профессий

— В планах — обучить ребят по 140 с лишним профессиям практически для всех крупных отраслей экономики — начиная от детского оздоровления и заканчивая сложными профессиями механизаторов в АПК, — сообщил зампредседателя Правления РСО Алексей Потейко.
В последние годы в отрядах стало больше профессий, связанных с промышленностью, в том числе оборонной. Студенты Омского автотранспортного колледжа вновь отправятся на «КамАЗ». В прошлом сезоне ребята участвовали в финальной сборке грузовиков и всякий раз, когда колонны новых машин уходили с завода, испытывали настоящий восторг.
— От обычных практикантов студотрядовцев отличают сплоченность и командный дух. Работодатели тоже отмечают, что это стимулирует мотивацию и высокую выработку всего персонала. Поэтому спрос на стройотряды растет.
Сибирские студенты все больше работают и в сфере АПК. Помимо традиционных сельхозработ, развивают новые направления. Например, отряд, созданный на базе Алтайского государственного университета, будет управлять дронами, обрабатывающими поля средствами защиты растений. Это намного дешевле и эффективнее сельхозавиации. И пчелы не против. Дроны летают по ночам, когда насекомые спят в ульях. «Дроны ведут обработку полей точно и локально, а это и экологично, и экономично», — отмечают специалисты.
В планах — участие студентов в сборке кораблей, военной техники, в том числе в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан). Подготовленные кадры будут востребованы на строительстве БАМа, на объектах «Газпрома», «Роскосмоса», «Росатома». Уже три года студенты трудятся на строительстве уникального объекта класса мегасайенс — Сибирского кольцевого источника фотонов в Новосибирске (СКИФ), который вскоре должен быть запущен в эксплуатацию.
Объекты с участием российских студотрядов возводятся не только в нашей стране, но и за рубежом. Теперь они отправятся на стройки в Китай, Египет, Бангладеш, Венгрию, Турцию и Индию. По словам комиссаров, поработав в одной команде со специалистами мирового уровня, ребята возвращаются совсем другими людьми.
— Работа в международной команде — всегда интересная и напряженная. Задачи ставят сложные, но это помогает нам развиваться как специалистам, стимулирует профессиональное общение, дает языковую практику. А Египет, куда мы снова поедем, — удивительная страна. В свободное время активно исследуем окрестности, посещаем рынки, знакомимся с местной культурой. Это отличный способ лучше узнать мир и завести интересные знакомства, — рассказал студент СибАДИ Александр Классен.
Студенты-железнодорожники круглогодично обслуживают поезда, следующие из Новосибирска, Барнаула, Самары и Москвы. Проводники вагонов зарабатывают по 70−120 тысяч рублей в месяц.
— Продолжаем также подготовку помощников машинистов. Проект, который совместно с РЖД мы запустили три года назад, себя оправдал. Ребята справляются, несмотря на высокий уровень ответственности. Зарплата достойная — 140−200 тысяч рублей в месяц, — отмечает Алексей Потейко.
Занятия у студентов проходят в депо — образование без отрыва от производства имеет очевидные преимущества. Уровень квалификации стройотрядовцев разительно выше, чем у ровесников в вузах.
Потребности железной дороги растут. Поэтому в качестве дежурных по вокзалам летом будут работать трудовые отряды подростков. В прошлом году эксперимент проводили на 21 вокзале, в этом будет вдвое больше.
Подросткам это гораздо интереснее, чем заниматься традиционным озеленением. Ребята просят расширить пул профессий, сейчас готовится программа участия несовершеннолетних в сфере сервиса.
После того как минздрав России признал работу студотрядов эффективной, РСО запускает новые проекты в Новосибирске, Омске, Кузбассе, Иркутске. Запросы на работу студенческих отрядов медиков поступают не только от бюджетных, но и от коммерческих клиник.
Еще одна новая тенденция — отряды, как никогда активно, стали пополнять студенты ссузов. Из-за короткого срока обучения у них для такой работы — всего один год, но при этом ребята умудряются становиться лучшими и даже начинают забирать знамена победителей у вузов.
Мнение.
Алексей Потейко, заместитель председателя правления РСО:
— По экономическим причинам крупные корпорации, с которыми мы плотно сотрудничаем на протяжении последних десяти лет, существенно сокращают свои инвестиционные программы. И это не может не сказаться на масштабах строек. С ростом ипотечных ставок замедляются темпы строительства жилья, инфраструктуры и систем обеспечения. Поэтому есть риск снижения спроса на строительные отряды, которые являются цементирующими в РСО. Впрочем, без работы ребята не останутся. Потребность в проводниках, вожатых, сотрудников сервисных, промышленных и других предприятий растет. Поэтому при необходимости мы сможем переориентировать строителей на другие профессии.