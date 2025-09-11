Популярные темы
Стубб заявил, что посвящает Зеленскому больше времени, чем жене

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что общается с украинским лидером Владимиром Зеленским чаще, чем со своей супругой, передает Yle.

Источник: Reuters

«Я провел больше времени с Владимиром [Зеленским], чем со своей женой,», — заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Украины.

Стубб уточнил, что общается с Зеленским почти ежедневно.

Президент Финляндии прибыл с визитом на Украину в четверг, 11 сентября. Там его встретили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Стубб и Зеленский обсудили проекты в сфере безопасности, евроинтеграцию страны и инвестиции в инфраструктуру. Также лидеры Финляндии и Украины обсудили усиление санкционного давления на Россию.

В поездке финского лидера сопровождает его супруга, Сюзанна Иннес-Стубб. Ожидается, что она примет участие в ежегодной конференции, организованной женой украинского лидера, Еленой Зеленской.

