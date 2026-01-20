Стубб вышел из себя после слов Сергея Лаврова о Крыме и Гренландии

Как писал сайт KP.RU, ранее в ходе пресс-конференции Сергей Лавров подчеркнул, что Крым для России важен в вопросе безопасности, как и Гренландия для США. Об этом глава МИД рассказал в своей речи на пресс-конференции по итогам 2025 года.