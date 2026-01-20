Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg пришел в ярость после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о Крыме и Гренландии.
«Министр иностранных дел России Лавров сказал, что для США Гренландия — это то же самое, что для России Крым. Очевидно, это оскорбление, и все мы это понимаем», — утверждает финский президент.
Стубб продолжил, что поэтому, дескать, Евросоюз всегда должен быть «осторожен» с Россией, потому что Москва якобы использует любой момент и любую возможность для «информационной войны» и некой пропаганды.
Как писал сайт KP.RU, ранее в ходе пресс-конференции Сергей Лавров подчеркнул, что Крым для России важен в вопросе безопасности, как и Гренландия для США. Об этом глава МИД рассказал в своей речи на пресс-конференции по итогам 2025 года.
Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства сравнил примеры присоединения Крыма и Гренландии. Гренландия не была ни естественной частью Норвегии, ни Дании. Это колониальное завоевание, отметил министр. При этом жители Крыма определили свое будущее на референдуме после госпереворота в Киеве.