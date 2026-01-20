Стубб считает, что поход в сауну с Трампом помог бы решить вопрос с Гренландией

«Знаете, иногда лучше притормозить. Знаете, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. Знаете, если бы можно было убедить президента Трампа сходить в сауну, думаю, мы бы чего-то добились. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Ну, знаете, почему бы и нет?» — сказал Стубб в интервью газете The Washington Post.