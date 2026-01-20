Стубб считает, что поход в сауну с Трампом помог бы решить вопрос с Гренландией

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб считает, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации вокруг Гренландии.
«Знаете, иногда лучше притормозить. Знаете, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. Знаете, если бы можно было убедить президента Трампа сходить в сауну, думаю, мы бы чего-то добились. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Ну, знаете, почему бы и нет?» — сказал Стубб в интервью газете The Washington Post.
Президент также выразил надежду на то, что в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, на котором, как он предполагает, будут присутствовать все европейские лидеры, удастся «разрешить довольно сложную ситуацию».
Ранее Трамп в публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии. Трамп утверждает, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»).