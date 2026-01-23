Популярные темы
Стубб понадеялся, что Трамп будет «давить» на Россию

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что американский лидер Дональд Трамп оказывает давление на Россию и выразил надежду, что продолжит делать это в дальнейшем. Его слова приводит Reuters.

Источник: AP 2024

«Я думаю, что президент Трамп оказывает сильное давление на Россию, и я надеюсь, что он продолжит это делать», — сказал Стубб.

Он также сообщил, что Европейский союз, США и Украина разрабатывают сразу несколько документов по урегулированию конфликта. Финский президент добавил, что оптимистично настроен по поводу урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Украина, США и Европа находятся «на одной стороне».

Стубб выразил уверенность в согласовании Украиной, США и Европой «хорошего соглашения, которое содержит элементы прочного мира». Однако президент отметил, что сомневается в согласии России с принятыми решениями, и подчеркнул, что его «беспокоит» позиция Москвы.