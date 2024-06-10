Струны и канаты: можно ли в буквальном смысле трепать нервы

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Множество образных выражений со словом «нервы» свидетельствуют о том, что людям не безразлично душевное спокойствие. Нервы можно мотать, трепать, тянуть, уподобить их канатам и струнам. Насколько это правильно с точки зрения физиологии, как стресс сжигает нейроны, кому не грозят житейские бури и можно ли шевелить извилинами — в материале «Известий».

Струны и канаты

Представление о нервах как о чем-то натянутом сложилось еще в древности, когда светила медицины только-только обнаружили, что нервы в принципе присутствуют в теле человека, отмечает декан филологического факультета Института русского языка, доцент Анастасия Соломонова. Тогда эскулапы поразились внешнему сходству нервов со струнами музыкальных инструментов и придумали само название nervus (в переводе с латыни — «струна»).

— Поэтому в нашем языковом сознании есть представление о том, что нервы можно трепать, то есть трясти, приводить в беспорядок, дергать, причиняя боль, как если бы это были натянутые нити. И о том, что нервы могут быть стальными или железными, очень прочными и не подверженными никаким манипуляциям, — говорит Анастасия Соломонова.

А вот выражение «нервы как канаты», по мнению филолога, можно трактовать двояко: либо они такие же толстые, и человеку все проблемы нипочем, либо они так же натянуты и вот-вот лопнут. Ведь и канаты, бывает, не выдерживают большой нагрузки.

Так что же такое эти самые нервные клетки, о которых мы так часто говорим? И действительно ли в разных случаях они похожи на канаты, стальные струны или потрепанную бечевку?

Врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доцент, кандидат медицинских наук Мария Чердак напоминает, что нервные клетки (по-научному нейроны) — это компонент нервной системы, которая в организме отвечает за восприятие, обработку и передачу различных сигналов от окружающего мира. От нее зависит и выработка ответных реакций. Нервная система тесно связана со всеми системами, управляющими организмом, например, такими как эндокринная и иммунная.

— Нервные клетки отличаются способностью передавать сигналы (электрические импульсы) к другим нейронам или органам. Это достаточно сложный процесс, в нем помимо самих нейронов задействованы вспомогательные клетки, которые мы называем глиальными. Они формируют каркас нервной системы, — рассказывает эксперт.

Выражение «нервы как канаты» имеет под собой основание, потому что нейроны — это самые крупные и самые длинные клетки организма. Так, длина двигательного нейрона может составлять около метра: от тела клетки тянутся отростки, которые передают сигнал к следующему нерву или мышце.

— Например, сигнал от коры головного мозга до пальцев ноги обеспечивается цепочкой всего из двух нейронов. Если взять рост взрослого человека, то становится понятно, какой длины должны быть отростки, чтобы передать сигнал мышцам, — говорит Мария Чердак.

Важно не только наличие нейронов, но и количество связей между нервными клетками — синапсов. Нейрон образует сотни и даже тысячи синаптических контактов.

— Чем больше синапсов, тем более функционален и активен нейрон. Таким образом, нервные клетки образуют очень густую, плотную сеть. Если она прочная, то при гибели части нейронов функции нервной системы могут практически не пострадать. Нейроны, с которыми была связана погибшая клетка, перегруппируются, функциональная сеть перестроится, — комментирует эксперт.

Однако для того, чтобы перестроить функциональные связи, создавая новые, годятся не все области мозга. Да и у разных людей эта способность выражена в различной степени. Причем способность к перераспределению функций (функциональной реорганизации) снижается с возрастом.

Скорость процессов в нервной системе с 30 лет постепенно падает. В 40 лет мозг работает чуть медленнее, чем в 30, а в 50 медленнее, чем в 40, и так далее.

И если с годами работоспособность главного органа не уменьшается, то это можно уподобить крупному выигрышу в генетическую лотерею. Такая особенность характерна для тех, кого называют суперэйджерами, или людьми со сверхнормальным и сверхуспешным старением.

— У суперэйджеров не происходит естественного возрастного снижения функций мозга. Они и в 70, и в 80 лет справляются со всеми задачами на скорость, быстроту и на запоминание так же хорошо, как в 30 или в 40. Как правило, это люди с активной жизненной позицией, занимающие высокие должностные посты за счет того, что могут продолжать эффективно справляться с рабочими обязанностями, несмотря на возраст, — рассказывает эксперт.

Следовательно, важно не останавливать умственную деятельность, а в любом возрасте «шевелить извилинами». Кстати, основой этого разговорного фразеологизма, по словам Анастасии Соломоновой, послужило метафорическое представление о мозге как о какой-то подвижной субстанции, которую можно двигать и заставлять таким образом активно работать.

— А в дальнейшем в силу вступила языковая игра. Есть такой художественный прием — синекдоха, когда мы называем какой-то предмет по его части. Так и в этом фразеологизме вместо «мозг» стали говорить «извилины», видимо, подразумевая, что они более подвижны, чем сам мозг в целом, — рассказывает Соломонова.

Мария Чердак отмечает, что на самом деле извилины не шевелятся, когда человек думает. Эти «морщины» коры головного мозга закладываются еще в утробе матери. Они помогают увеличить поверхность коры, иначе главный орган просто не поместился бы в черепной коробке. Когда образуются новые нейроны, серое вещество мозга становится толще, и борозды постепенно расползаются, извиваясь. Вероятно, это и послужило основанием для образного выражения. Наибольшее число извилин эволюционно сопутствует более высокому интеллекту, подчеркивает эксперт.

Как обмануть возраст

Если нервы можно уподобить канатам, то головной мозг сравнивают с энергосберегающей лампочкой. Если бы все его зоны работали одновременно и интенсивно, то череп просто перегревался бы изнутри.

— Поэтому природа устроила так, что головной мозг работает не весь, а отдельными небольшими участками. Например, когда человек говорит, то у него более активен центр речи, — разъясняет Мария Чердак.

Однако счастливчики-суперэйджеры и тут лучше других перераспределяют мыслительную деятельность между разными участками мозга. Этому, в частности, способствует генетическая предрасположенность.

— Определенные генетические отличия дают суперэйджерам преимущество. У таких людей закладывается больше определенных типов нервных клеток в отдельных участках коры головного мозга, а некоторые участки этой коры толще и прочнее, чем у других людей, — говорит Мария Чердак.

Важно знать, что огромное количество синаптических контактов не только образуется, но и поддерживается неизменным при умственной нагрузке: чем более активен наш главный орган, тем больше у человека связей между нервными клетками и выше запас прочности.

— Даже если судить с точки зрения профилактики деменции, то многочисленные данные показывают, что люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, меньше подвержены развитию этого заболевания после 60 лет. Риск деменции снижается именно за счет того, что нервная сеть плотная, — рассказывает Мария Чердак.

Образная «нервотрепка» явно не страшна обладателям такой надежной сети. И даже если возрастная болезнь развивается, то ее последствия настигают человека позже. Для того чтобы повредить плотную нервную сеть (коннектом), требуется больше времени — люди успевают прожить долгую и плодотворную жизнь.

Восстанавливаются ли нервные клетки

Когда-то предполагалось, нервные клетки не восстанавливаются. Якобы при закладке нервной системы (в эмбриональном периоде) человеку «выдается» определенное количество нейронов, а с течением времени их число сокращается из-за различных атрофических изменений. Однако ученые выяснили, что это не так.

— С середины 90-х годов прошлого столетия начали появляться экспериментальные работы, которые убедительно доказали при помощи современных методов, что нервные клетки в определенных (не всех) участках мозга могут создаваться заново. Более того, часть работы головного мозга основана именно на том, что нервные клетки образуются постоянно, — рассказывает эксперт.

В качестве примера Мария Чердак приводит зону головного мозга, которая носит название гиппокамп. Она отвечает за функцию кратковременной памяти и играет важную роль в формировании долгосрочной памяти.

В зоне гиппокампа постоянно происходит нейрогенез — образование новых нервных клеток. Если этот процесс нарушается, то не избежать деменции.

Ученые в буквальном смысле ломают голову и напрягают мозг, выясняя, можно ли встроить в нервную сеть новые нейроны. Такая возможность помогла бы людям, нервные клетки которых потеряны безвозвратно, например при инсультах.

— Часть современных научных исследований направлена на то, чтобы оценить, возможна ли трансплантация стволовых клеток при определенных заболеваниях, вызывающих нарушения головного мозга, например при болезни Паркинсона. Вопрос в том, смогут ли внедренные нервные клетки встроиться в общую систему и выполнять функции утраченных нейронов, — говорит Мария Чердак.

Пока работа ведется на уровне смелых экспериментов, но результаты совсем не безнадежные. Считается, что новый нейрон должен сам встроиться в нервную сеть, и в этом ему способны помочь те самые глиальные клетки (или глия), которые играют большую роль в защите мозга и обеспечивают иммунную и трофическую функцию. Они формируют каркас нервной системы и, вполне вероятно, могут подсказать нейронам, куда им нужно мигрировать и как именно встроиться в общую сеть.

Как избавиться от стресса

Пока не придуманы способы восстанавливать утраченные нейроны, следует уделять внимание сохранению имеющихся нервных клеток. Врачи предостерегают: прежде всего на нервную систему отрицательно влияет стресс. Когда мы находимся в состоянии тревоги, в нервной системе повышаются процессы возбуждения, из-за чего нейроны постоянно активны и генерируют электрические импульсы. По словам эксперта, запускается каскад биохимических процессов, которые приводят к преждевременной гибели нервных клеток: нейроны словно сжигают себя, умирая раньше срока.

На нервную систему влияют и семейные скандалы, и конфликты, и переживания. Послеродовая депрессия тоже не прибавляет душевного здоровья. Стрессы провоцируют депрессивное расстройство и тревогу, что значительно повышает и риск деменции в старости. Фразеологизм «натянутые нервы» хорошо иллюстрирует это состояние.

— Нервы действительно выглядят как канатики — такие белые тяжи, волокнистые структуры. Но когда мы говорим о стрессе, то, конечно, нервы напрягаются не физически. Речь идет именно о перевозбуждении нервной системы, накоплении ее избыточной активности. Это состояние является одним из важных факторов, подталкивающих нейроны к апоптозу (запрограммированной гибели клетки), — поясняет эксперт.

Если человек не умеет справляться со стрессом или чувствует, что психологически не способен принять ситуацию, то надо своевременно обращаться за психологической помощью.

Врач-психотерапевт ГНЦ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ Татьяна Зеленкова-Захарчук подчеркивает, что человек не может постоянно пребывать в благодушном расположении духа. Иногда необходимо испытывать и негативные эмоции для формирования адаптационных стратегий к стрессогенным ситуациям. Можно в меру гневаться, раздражаться, возмущаться явно неадекватными событиями, вырабатывать активную позицию, чтобы не становиться жертвой обстоятельств или токсичных отношений.

— Но эта работа должна происходить внутри нас, внешне желательно не выходить из себя и долго не застревать на переживаниях. Если не хватает сил адаптироваться к стрессам, а события обыденной жизни приводят к эмоциональным срывам, то это, скорее всего, показатель снижения стрессоустойчивости, — разъясняет Зеленкова-Захарчук.

В этом случае высок риск развития сопряженных со стрессом невротических, депрессивных расстройств, а также эндокринных дисфункций, повышающих вероятность возникновения тяжелых заболеваний. Татьяна Зеленкова-Захарчук советует прокачивать стрессоустойчивость, стремиться быстро анализировать сложившуюся ситуацию и вырабатывать защиту от негатива в рамках своих личных границ.

— Не берите на себя ответственность за психическое нездоровье и токсичное поведение других людей. Меняйте в себе только то, что в ваших силах и интересах. Нравиться всем невозможно, — комментирует психотерапевт.

По словам эксперта, для поддержания здоровья в трудный период полезен полноценный отдых. Но если человеку хочется забыться во сне или заесть проблему, то это уже не адаптивная, а невротическая стратегия реакции на стресс. Такое состояние указывает на то, что пробита броня стрессоустойчивости, и необходимо ее восполнить.