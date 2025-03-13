Строить по-крупному. Каким будет метраж в новых российских квартирах

Возможно, в ближайшем будущем популярные квартиры-крошки станут дефицитом. Минстрой рекомендовал регионам больше не строить жилье с микроквартирами. Aif.ru предложил экспертам оценить, станет это благом для покупателей или нет.
Напомним: по рекомендациям Минстроя, минимальные требования к площади квартир такие:
- студии — 28 кв. м;
- однокомнатные — от 36 кв. м;
- двухкомнатные — от 49 кв. м;
- трехкомнатные — от 66 кв. м.
Первыми на новые рекомендации перешли Москва и Подмосковье в 2024 году. Инициативу решили взять на вооружение и в некоторых других регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. А что произойдет, если все регионы начнут отказываться от микрожилья?
Фёдор Выломов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса:
— Даже без рекомендаций Минстроя многие регионы сами приняли решение, что микроквартиры — не тот вариант, который может укладываться в понятие «улучшение жилищных условий». Одна из основ государственной политики — поддержка российских семей. Можно ли считать квартиры менее 28 кв. м подходящим для семей вариантом? Вряд ли: тесное жилье негативно влияет на здоровье и психологическое состояние человека.
Обратите внимание на нормы площади жилья, которое предоставляется очередникам по госпрограммам. Стандартный минимальный метраж — 18 кв. м на одного гражданина, однако этот показатель применяют, если в квартире живут три человека и более. Человеку, живущему отдельно, полагается 33 кв. м, для двух жильцов — 42 кв. м. И здесь не совсем понятно, почему коммерческое жилье от застройщиков должно быть меньшей квадратуры, чем квартиры от государства. Микроквартиры просто не способны обеспечить базовые потребности семьи даже из двух человек. Вложения в маленькие квартиры — это не экономия, а лишь отложенные расходы на здоровье, социальную поддержку и инфраструктуру.
Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям:
— Девелоперы массово проектируют малогабаритное жилье не из-за удобства формата, а из-за его доступности для покупателей. Высокие цены на недвижимость и ипотечные ставки вынуждают людей искать варианты, которые они могут себе позволить, даже если это 22−24 кв. м. Новые рекомендации Минстроя, действительно, могут повысить стандарты качества. Но одновременно увеличивают финансовую нагрузку на покупателей. Если регионы начнут массово вводить эти нормы, это неизбежно приведет к удорожанию квадратного метра и ограничению возможностей для тех, кто приобретает первое жилье.
Если государство хочет стимулировать строительство просторного жилья, нужно одновременно внедрять программы поддержки, позволяющие семьям и молодым покупателям приобретать его на приемлемых условиях. Например, можно рассмотреть субсидирование процентных ставок на ипотеку для семей, покупающих жилье в регионах, или программы совместного финансирования с застройщиками, субсидирования квадратных метров для молодых семей. Также можно разработать механизмы стимулирования строительства жилья средней площади (от 40 до 60 кв. м), предоставляя льготные условия девелоперам. Например, приоритетно предоставлять им землю под застройку.
Олег Дедков, управляющий партнер «Живой комплекс LES»:
— Граждане самой большой страны на планете, живущие в тесных бетонных капсулах многоэтажных коробок, смотрящих в окна друг друга — это сюжет антиутопии или суровая российская реальность? Пусть каждый ответит на этот провокационный вопрос, просто оглянувшись по сторонам.
«Хрущобы» 1960-х были ответом страны, пережившей за неполных 50 лет пять войн и две революции, на социально-демографические и экономические вызовы эпохи. Казалось бы, все злоключения XX века остались позади: теперь в XXI веке есть резон строить дома с просторными квартирами. Однако средняя площадь жилья в новостройках капитализма уже становится меньше, чем 50 (!) лет назад, в период брежневского «застоя». Виной всему три «кита»: сверхконцентрация населения в агломерациях-миллионниках, укрупнение строительного бизнеса и социальное расслоение. Ни один из этих факторов невозможно обнулить в рамках инвестиционно-строительной отрасли. Это проблема генотипа действующей общегосударственной общественно-экономической модели.
Можно пойти еще дальше — и вообще указать на наше евразийство в части возведения городских «человейников» в ранг урбанистической нормы. Однако стоит обратить внимание на то, что пишущие законы, следящие за их исполнением и строящие малогабаритное жилье сами предпочитают жить в просторных квартирах в центре и загородных домах.