Строить по-крупному. Каким будет метраж в новых российских квартирах

Обратите внимание на нормы площади жилья, которое предоставляется очередникам по госпрограммам. Стандартный минимальный метраж — 18 кв. м на одного гражданина, однако этот показатель применяют, если в квартире живут три человека и более. Человеку, живущему отдельно, полагается 33 кв. м, для двух жильцов — 42 кв. м. И здесь не совсем понятно, почему коммерческое жилье от застройщиков должно быть меньшей квадратуры, чем квартиры от государства. Микроквартиры просто не способны обеспечить базовые потребности семьи даже из двух человек. Вложения в маленькие квартиры — это не экономия, а лишь отложенные расходы на здоровье, социальную поддержку и инфраструктуру.