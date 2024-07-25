Стресс заставляет краснеть не только людей, но и кур. Новое исследование

Новое исследование французских ученых показало, что куры краснеют и распушают перья в зависимости от своих эмоций. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Plos One.
Исследователи из Франции обнаружили, что, когда самки взволнованы, они краснеют. А когда они довольны и спокойны, они распушают перья на голове. В ходе исследования ученые наблюдали и записывали на видео поведение двух групп кур: одни были выращены на коммерческой ферме, другие у частного заводчика.
Анализ видеозаписей показал, что кожа у кур краснела, когда они были напуганы или взволнованы — например, когда человек брал их на руки или когда они слышали угрожающие звуки. А во время чистки перьев и отдыха птицы распушали перья на голове.
Таким образом, покраснение кожи у кур было связано с их настроением. По словам авторов исследования, фермеры могут использовать эти наблюдения, чтобы создать наиболее благоприятные условия для птиц.
Старший автор исследования Алина Бертен надеется, что работа ее команды даст новое представление об эмоциях у птиц, аналогичное тому, что уже существует для млекопитающих. В свою очередь, доктор Пол Роуз из Эксетерского университета отметил, что результаты исследования могут помочь сделать кур более счастливыми. Он подчеркнул, что фермерам не хватает простых и надежных индикаторов благополучия животных.
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