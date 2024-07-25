Стресс заставляет краснеть не только людей, но и кур. Новое исследование

Исследователи из Франции обнаружили, что, когда самки взволнованы, они краснеют. А когда они довольны и спокойны, они распушают перья на голове. В ходе исследования ученые наблюдали и записывали на видео поведение двух групп кур: одни были выращены на коммерческой ферме, другие у частного заводчика.