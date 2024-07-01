Стресс виноват? Стоматолог рассказала, что у начальников зубы болят чаще

Состояние зубов зависит от многих факторов — качества питания и гигиены полости рта, уровня обеспечения организма витаминами и минералами, наследственности. Но не последнюю роль здесь играет стресс. О том, как он провоцирует развитие кариеса и других проблем, aif.ru рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.
Неизбежный спутник современного человека
Речь идет о стрессе и состоянии повышенного напряжения, которое сопровождает многих современных людей. Бешеный темп жизни, желание все успеть превращают жизнь человека в настоящую погоню за благами цивилизации. Фраза «в сутках 25 часов» для многих стала нормой жизни. Но даже при условии, что человек умеет расслабляться, и знает, как бороться с последствиями стресса, это неизменно сказывается на его здоровье, провоцируя развитие самых разных проблем и болезней.
Сегодня доподлинно известно, что стресс нарушает работу практически всех внутренних органов и систем, вызывая изменения и в челюстно-лицевой области, затрагивая зубы.
Как стресс влияет на зубы?
Ученые провели исследование и выяснили, что стресс:
- увеличивает частоту, распространенность и тяжесть кариозного процесса;
- увеличивает стертость твердых тканей зубов вследствие бруксизма. Бруксизм — это скрежет зубами;
- повышает частоту потери зубов в условиях хронической депрессии, тревоги и напряжения;
- повышает риск заболеваемости периодонтитом и кариесом у детей и подростков;
- увеличивает риск развития раннего детского кариеса, распространенность кариозного поражения постоянных зубов в 2,4 раза у взрослеющих детей и у детей, матери которых испытывали хронический стресс во время беременности или страдали от тревоги;
- в 2 раза повышает риск развития кариеса и гингивита у детей, которые пережили в детстве психологическую травму.
Стресс и слизистая полости рта
Стресс, особенно длительный, нарушает окислительное равновесие в полости рта, что чревато самыми разными проблемами со здоровьем.
В первую очередь снижается резистентность слизистой оболочки к бактериальной агрессии, а ведь в полости рта обитает более 200 различных видов микроорганизмов, в том числе и патогенных.
Бактерицидные свойства слюны снижаются, к тому же при сильном эмоциональном всплеске сохнет во рту, а ведь именно слюна омывает полость рта, препятствуя прикреплению бактерий к эмали и деснам. Нарушение слюноотделения сдвигает количественную составляющую микрофлоры полости рта не в самую лучшую сторону, в результате чего возрастает риск развития инфекционных болезней.
У начальников зубы болят чаще?
По данным исследования ученых Техасского Университета, существует связь между стрессом и воспалением десен. Все дело в том, что в организме испытывающего негативные эмоции человека активно вырабатывается гормон кортизол, который, кстати, так и называют — гормон стресса. Ученые выяснили, что чем больше и сильнее он вырабатывается, то есть чем дольше человек подвергается влиянию стресса, тем сильнее у него воспаляются десны.
В группе риска — представители руководящих должностей, которые по мере продвижения по карьерной лестнице все больше и больше испытывают на себе негативное влияние стресса со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Сначала у них начинают краснеть и кровоточить десны, появляется неприятных запах изо рта, вызывающий стеснение при ведении деловых переговоров, а потом к этим симптомам присоединяются убыль десны, оголение чувствительных зон с появлением соответствующей реакции на горячее, холодное и кислое с последующим риском полной потери зубов.
Стресс и гигиена полости рта
В состоянии тревоги и депрессии человек теряет вкус к жизни. Он все реже встречается с друзьями, предпочитая проводить время в одиночестве, игнорирует места большого скопления людей — перестает посещать выставки, театры, кинозалы, путешествовать, меньше заботится о себе и своем здоровье, не говоря уже о профилактике болезней.
Что касается зубов, то главной профилактикой болезней полости рта является правильная и регулярная гигиена, а в состоянии стресса человека забывает о ней, начинает реже чистить зубы, пренебрегая зубной пастой и щеткой.
А если прибавить сюда плохой сон и питание, повышенное потребление сигарет и алкоголя, что для многих взрослых является способом расслабиться и забыться, то результатом такого отношения к себе могут стать самые разные проблемы, начиная с кариеса и заканчивая пародонтозом.
Все вышеперечисленное само по себе стресс, который способствует ходьбе по порочному кругу, все больше усугубляя и заставляя прогрессировать заболевания пародонта. Как видно, стресс, каким бы он ни был — кратковременным или хроническим — негативно влияет на состояние полости рта, провоцируя появление и ухудшая течение уже имеющихся болезней.
Конечно, в наш век быстрых технологий, особенно при наличии руководящей должности, уберечься от него практически невозможно, поэтому так важно учиться справляться с последствиями стресса, искать позитивный способ выхода негативных эмоций.