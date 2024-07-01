Стресс виноват? Стоматолог рассказала, что у начальников зубы болят чаще

По данным исследования ученых Техасского Университета, существует связь между стрессом и воспалением десен. Все дело в том, что в организме испытывающего негативные эмоции человека активно вырабатывается гормон кортизол, который, кстати, так и называют — гормон стресса. Ученые выяснили, что чем больше и сильнее он вырабатывается, то есть чем дольше человек подвергается влиянию стресса, тем сильнее у него воспаляются десны.