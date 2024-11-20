Стресс может привести к формированию «неправильных» воспоминаний, выяснили ученые

Центральным игроком в формировании обобщенных воспоминаний оказался гормон кортикостерон. Мыши, которым вводили его перед экспериментом, также не смогли сформировать специфические воспоминания. В этом случае животные отличали звук, которым их пугали, от других. Также ученые показали, что лекарство метирапон, блокирующее выработку кортикостерона в надпочечниках, может восстановить способность мышей нормально запоминать звуки. Это открытие может лечь в основу терапии ПТСР и других расстройств психики.