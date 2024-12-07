Страсти Христовы: Ватикан отлучил от церкви женский монастырь в США

Онлайн-флирт — это измена? Да, если так решит Папа Римский. На днях закончился конфликт между Святым престолом и Техасским женским монастырем Форт-Уорт, который длился почти год. Начался он как раз на этой почве: настоятельницу монастыря обвинили в том, что, пофлиртовав в онлайн-переписке, она нарушила обет безбрачия.
Конфликт инициировал техасский епископ Майкл Олсон. В апреле 2023 года на допросе мать-настоятельница Тереза Агнес Герлах призналась ему в том, что долгое время состояла в романтической переписке с преподобным Филиппом Джонсоном — священником в отставке из Северной Калифорнии (раз он в отставке, ему, видимо, можно).
Подробности церковного конфликта описала газета Daily Mail. Епископ посчитал, что секстинг (любовную переписку) нужно расценивать не иначе как прелюбодеяние, то есть смертный грех, и нарушение обета целомудрия. В результате расследования 28 ноября этого года Дикастерия по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни (или, если проще, ватиканский отдел внутренних расследований) издал декрет о роспуске монастыря Ордена босых кармелиток в Арлингтоне.
Иными словами, с точки зрения католической церкви, монастыря больше не существует, а то, что существует на его месте физически, монастырем более признавать нельзя.
«Женщины на территории бывшего монастыря более не считаются ни кармелитками, ни монахинями, пусть даже сами они продолжают именовать себя таковыми», — объявил епископ Олсон в этот понедельник.
«Деяния бывших монахинь отзываются кровоточащей раной в теле Христовом», — продолжил епископ в своей проповеди, в которой призвал всех верующих сплотиться в молитве об исцелении церковных ран и возвращении отступниц в лоно церкви (вероятно, путем присоединения к другому монастырю).
Впрочем, самих отступниц проповеди епископа Олсона не убедили. Теперь они считают себя частью Священнического братства святого Пия X: католического объединения, не признающего главенство Ватикана.
В ответ монахини обвинили епископа в том, что им движет лишь желание завладеть землями монастыря: 72 акрами, которые оцениваются примерно в 3,8 миллионов долларов.
Еще в мае монахини выдвинули встречный иск против епископа на 1 миллион долларов, обвинив его во вторжении в частную жизнь и моральный ущерб, нанесенный всем членам ордена.
Настоятельница указывала, что епископ узнал о ее проступке потому, что она покаялась сама — на аудиозаписи с допроса даже слышно, как она признает, что совершила ужасную ошибку. К тому же дальше слов дело не зашло: по словам Терезы Агнес, она созванивалась с возлюбленным по видеочату, но до физической встречи они не дошли.
Адвокат, представляющий интересы монастыря, заявил, что она сделала признание под воздействием препаратов — недавно Тереза Агнес перенесла сердечный приступ, и поэтому не вполне отвечала за свои слова.
Можно удивиться, почему за поступки настоятельницы ответил весь монастырь. Дело в том, что еще в апреле епископ Олсон убедил Ватикан лишить ее сана, а руководство учреждением передали преподобной матери Мари де л’Инкарнасьон, президенту Института Христа Царя. Но монашки отказались ее признавать и ответили, что подчиняться будут лишь своей настоятельнице и больше никому.
«Клятвы, что мы дали Господу, нельзя отозвать. Мы денно молимся Святому отцу, Папе Франциску и нашему ординарию, поэтому все выдвинутые претензии считаем чушью», — говорится в коллективном заявлении монахинь.
Адвокат Мэттью Бобо, защищающий интересы монастыря, уверил общественность, что общине больше не грозят посягательства епископа. Он также объяснил, что теперь все земли монастыря переданы в ведение благотворительного фонда Друзей монастыря босых кармелиток, и теперь епископ ни при каких условиях не сможет на них претендовать.
В ответ представители епископа заявили, что никогда не претендовали на землю монастыря, тем более сейчас, потому что монастыря больше не существует. На данный момент обе стороны прекратили все гражданские иски друг против друга и, видимо, продолжат не верить в существование противника.
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