Страсти Христовы: Ватикан отлучил от церкви женский монастырь в США

Настоятельница указывала, что епископ узнал о ее проступке потому, что она покаялась сама — на аудиозаписи с допроса даже слышно, как она признает, что совершила ужасную ошибку. К тому же дальше слов дело не зашло: по словам Терезы Агнес, она созванивалась с возлюбленным по видеочату, но до физической встречи они не дошли.