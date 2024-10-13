Страсть, а не стресс. Россияне начали читать любовные романы вместо новостей

Интерес россиян к сентиментальной литературы вызван желанием отвлечься от внешнего мира. Об этом aif.ru рассказала психолог Маргарита Алексеева.
Ранее РБК со ссылкой на статистику одной из крупнейших сетей книжных магазинов сообщил о том, что продажи российской сентиментальной прозы, а именно любовных романов, по итогам девяти месяцев 2024 года выросли год к году на 39%.
«Повышенный этот спрос на любовные романы, такое внимание к книгам, можно сказать, романтического, легкого содержания, действительно, может быть связан с тем, что люди хотят переключить свое внимание с непростой, тревожной новостной ленты, — объяснила эксперт. — Я как психолог только одобряю такой способ, потому что еще со времен коронавируса и карантина у людей бесконечно повышается тревожность, увеличивается число тревожного состояния и тревожных расстройств».
Именно с того момента все психологи не перестают советовать перестать читать новости, отвлечься на что-то другое, добавила собеседница.
«Вот люди и начали как раз отвлекаться, — уточнила психолог. — И это совсем не способ сбежать от реальности и избежать ее. Это совершенно адекватная история о желании перевести свое внимание на что-то приятное, легкое и то, что может поднять настроение».
Однако далеко не все граждане предпочитают отвлекаться именно таким образом. Кто-то любовным сюжетам предпочитает юмористические. На этом фоне ранее в России вырос спрос еще и на стендап-концерты. В 2024 году граждане приобрели в три раза больше билетов на такие мероприятия, чем в прошлом году.
А вот число тех, кто пытается «забыться» с помощью алкоголя, сокращается. Спрос на безалкогольные напитки также растет высокими темпами.