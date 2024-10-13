Страсть, а не стресс. Россияне начали читать любовные романы вместо новостей

«Повышенный этот спрос на любовные романы, такое внимание к книгам, можно сказать, романтического, легкого содержания, действительно, может быть связан с тем, что люди хотят переключить свое внимание с непростой, тревожной новостной ленты, — объяснила эксперт. — Я как психолог только одобряю такой способ, потому что еще со времен коронавируса и карантина у людей бесконечно повышается тревожность, увеличивается число тревожного состояния и тревожных расстройств».