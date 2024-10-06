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Страшный сон путешественника: аэропорт поменял название, создав настоящую путаницу

Все дело в том, что вблизи этого аэропорта находился другой с похожим названием. Из-за этого туристы начали путать место прибытия.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

В мае 2024 года калифорнийский аэропорт «Метрополитен Окленд Интернешнл» (США) сменил название на «Международный аэропорт Окленд-Бэй в Сан-Франциско». Своеобразный «ребрендинг» стал причиной продолжительной путаницы среди туристов и настоящим поводом для крупного скандала.

Дело в том, что всего в 48 км от бывшего «Метрополитен Окленд Интернешнл» располагается «Международный аэропорт Сан-Франциско». Из-за схожести нового названия приезжие продолжительное время бронировали авиабилеты и вызывали такси не туда.

Прокурор Сан-Франциско Дэвид Чиу рассказал, что власти города подали судебный иск на бывший «Метрополитен Окленд Интернешнл» из-за сложившейся суматохи, претензий туристов и финансовых издержек «потерпевшего» аэропорта.

В настоящее время судебный процесс еще не завершился, а аэропорт не вернул старое название. Однако этот случай стал отличным напоминанием о том, что перед вылетом всегда следует трижды проверить название и местоположение аэропорта. Иначе случайно можно оказаться в Бухаресте, когда вы изначально собирались лететь в Будапешт.

Ранее рассказывали, чем можно заняться во время долгой пересадки в аэропорту.