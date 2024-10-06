Страшный сон путешественника: аэропорт поменял название, создав настоящую путаницу

В настоящее время судебный процесс еще не завершился, а аэропорт не вернул старое название. Однако этот случай стал отличным напоминанием о том, что перед вылетом всегда следует трижды проверить название и местоположение аэропорта. Иначе случайно можно оказаться в Бухаресте, когда вы изначально собирались лететь в Будапешт.