Страшнее не бывает. Наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры

Общественность взбудоражена, физики разводят руками, а философы со знанием дела кивают головами: мы-де предупреждали — что-то с этим миром не так.
Новые данные космического телескопа «Джеймс Уэбб» шокируют и бросают вызов современной космологии. То, что зафиксировал этот научный прибор, противоречит ожиданиям учёных, но поддерживает гипотезу, что наша Вселенная могла зародиться внутри чёрной дыры. Да и сейчас, собственно, в ней находится.
Вселенная оказалась неодинаковой
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (или попросту «Джеймс Уэбб») ведёт наблюдения с лета 2022 года. По сути, это орбитальная инфракрасная обсерватория нового поколения.
Результаты его недавних наблюдений вызвали бурные обсуждения в научном сообществе. Анализ данных показывает, что большинство галактик во Вселенной вращаются в одном направлении. Точнее, это утверждение касается 263 галактик на одном участке неба — именно их исследовал «Джеймс Уэбб».
Выяснилось, что около 60% галактик (158 из 263) вращаются по часовой стрелке, а остальные 40% (105 галактик) — против часовой. Вы спросите: ну и что? Да дело в том, что, по современным научным представлениям, Вселенная должна выглядеть одинаково во всех направлениях. Говоря языком науки, быть изотропной. Это значит, что количество галактик, вращающихся в разных направлениях, должно быть примерно одинаковым, 50 на 50. А телескоп зафиксировал, что галактик, вращающихся по часовой стрелке, больше.
Физик Лиор Шамир из Университета Канзаса опубликовал научную статью на эту тему. Он видит два возможных объяснения парадоксу. Одно из них состоит в том, что Вселенная родилась вращающейся, что хорошо согласуется с такой теорией, как космология чёрной дыры. Из неё следует, что вся Вселенная является внутренней частью чёрной дыры, которая, в свою очередь, находится в более крупной родительской Вселенной.
В чёрной дыре жизнь только начинается
Такая версия высказывалась и раньше, а некоторые учёные развивали теорию, предполагая, что каждая чёрная дыра может быть «вратами» в другую вселенную. Когда материя в этой дыре достигает критической плотности, она не сжимается (дальше уже некуда), а «отскакивает», подобно сжатой пружине, и начинает расширяться, но уже в другом, неведомом нам мире.
Это расширение — и есть Большой взрыв, который даёт начало новой вселенной. Таким образом, каждая чёрная дыра может порождать вселенную, которая остаётся невидимой для внешнего наблюдателя.
Второе объяснение наблюдаемой асимметрии вращения галактик может быть связано с тем, что Земля движется в космическом пространстве, и это движение влияет на то, как мы видим глубины космоса. Галактики, вращающиеся в определённом направлении, могут казаться ярче в инфракрасном диапазоне, что делает их более заметными для телескопа «Джеймс Уэбб». Это может создать иллюзию их преобладания во Вселенной.
Также учёные обращают внимание, что, несмотря на интригующие результаты, выборка из 263 галактик слишком мала, чтобы делать окончательные выводы. Необходимо вести дополнительные наблюдения на других участках неба, чтобы подтвердить или опровергнуть эту асимметрию.
«Результат зависит от метода исследования»
Aif.ru обратился за комментарием к старшему научному сотруднику Лаборатории теоретической и наблюдательной космологии Астрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, кандидату физ. -мат. наук Сергею Пилипенко.
«Вопрос о направлении вращения галактик обсуждается уже лет 40, — рассказал он. — За последние несколько лет вышел ряд публикаций, где говорится о превышении числа галактик, вращающихся в противоположную сторону по сравнению с нашей Галактикой. Все эти публикации принадлежат одному исследователю (иногда с соавторами) — Лиору Шамиру из Университета Канзаса. В публикациях других авторов на эту тему и по тем же данным эффект не обнаружен. Правда, это относится к старым данным, а по данным “Джеймса Уэбба” никто, кроме Шамира, таких исследований не проводил.
Описываемый эффект довольно тонкий, а результат зависит от метода исследования, что связано со сложностью определения спирального узора на большинстве изображений галактик".
Сергей Пилипенко сомневается в достоверности сделанного подсчёта. Физик Лиор Шамир приводит изображения всех 263 галактик, на которых автоматический алгоритм смог выделить спиральный узор. Но по снимкам видно, что часть галактик следовало бы отнести не к спиральным, а к галактикам неправильной формы, но в таком случае предложенный алгоритм не способен определить направление их вращения.
Одного участка неба недостаточно
Кроме того, в исследовании не учтены некоторые физические эффекты, которые могут влиять на результат.
«Во-первых, галактики во Вселенной разбросаны не абы как — они образуют ячеистую крупномасштабную структуру, — продолжает Пилипенко. — Многие галактики расположены на плоских “листах”, которые также называют “блины Зельдовича”. Давно известно, что ориентация осей вращения галактик зависит от ориентации “блина”, в котором они находятся. Это значит, что направления вращения галактик, расположенных близко друг к другу, не являются полностью случайными».
Напомним, телескоп «Джеймс Уэбб» изучил очень небольшой участок неба, где галактики и впрямь находятся близко друг к другу.
Во-вторых, на наше восприятие глубин космоса может влиять так называемый эффект гравитационного линзирования. От Земли до галактик, изученных «Джеймсом Уэббом», в среднем десять миллиардов световых лет! Гигантское расстояние. Как морская вода искажает очертания предметов, лежащих на дне, так и вещество, находящееся между нами и этими галактиками, может отклонять траектории лучей света, выступая как линзы.
Сергей Пилипенко предлагает дождаться подтверждения выводов Лиора Шамира другими методами исследований. «Но даже если они подтвердятся, это вряд ли докажет, что наша Вселенная находится в чёрной дыре. Это будет лишь одна из гипотез», — уверен он.