Страшнее не бывает. Наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры

«Вопрос о направлении вращения галактик обсуждается уже лет 40, — рассказал он. — За последние несколько лет вышел ряд публикаций, где говорится о превышении числа галактик, вращающихся в противоположную сторону по сравнению с нашей Галактикой. Все эти публикации принадлежат одному исследователю (иногда с соавторами) — Лиору Шамиру из Университета Канзаса. В публикациях других авторов на эту тему и по тем же данным эффект не обнаружен. Правда, это относится к старым данным, а по данным “Джеймса Уэбба” никто, кроме Шамира, таких исследований не проводил.