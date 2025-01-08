Страшдество, ненужный выходной и Лунный день. Странные даты в кино и книгах

Дата не странная, но забавная, возникшая не так давно из-за перехода России с юлианского на григорианский календарь в 1918 году. При некотором желании Новый год можно праздновать ещё раз — если вспомнить, что по старому стилю (то есть по юлианскому календарю) он теперь приходится на ночь с 13 на 14 января. Про эту дату было стихотворение Андрея Вознесенского («С первого по тринадцатое нашего января, сами собой набираются старые номера»), которое стало песней — её в 1985 году исполнил Александр Абдулов. В 1967 году драматург Михаил Рощин написал одноименную пьесу, экранизированную в 1980-м — одним из режиссеров фильма был Олег Ефремов, а в ролях снялись Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Ирина Мирошниченко.