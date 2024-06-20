5 стран, в которых можно попасть на сафари

Национальный парк Крюгер — один из самых крупных заповедников во всей Африке. Здесь обитает не только «большая пятерка», но и другие представители фауны: антилопы, зебры, птицы. К львиному прайду можно подойти буквально на несколько метров, а еще — увидеть, как гепард охотится на антилопу. Жирафы и слоны будут проходить по территории вашего отеля, пока вы пьете утренний кофе. Еще один необычный вид активности — поехать на ночной выезд, чтобы увидеть дикую природу в темное время суток — кто-то будет спать, а кто-то — выслеживать добычу.