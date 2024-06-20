5 стран, в которых можно попасть на сафари

Потрогать жирафа, понаблюдать за прайдом львов и увидеть, как живут слоны в дикой природе — сохраняйте эту подборку и возвращайтесь к ней, когда будете планировать следующее путешествие.
Что такое сафари
Активность стала очень популярным видом путешествий в последние годы. Сафари помогает полностью перезагрузиться и наполниться максимальным количеством впечатлений — вы оказываетесь в дикой природы.
В странах из списка ниже можно побывать на сафари в безопасных и удобных условиях — многие компании предлагают готовые туры с поездками на комфортных джипах, ночевками в шале и лоджах в лоне дикой природы. Можно сделать это главной целью поездки или выделить всего несколько дней — в каждой из локаций есть что посмотреть и помимо животных.
1. Кения
Национальный парк Масаи-Мара — одно из самых известных мест для сафари в мире. Здесь можно увидеть уникальное явление миграции антилоп гну и зебр — тысячи животных сразу пересекают реку с крокодилами, чтобы найти новые пастбища. Кроме них, на территории парка обитают слоны, носороги, львы, гепарды и жирафы.
Рядом находится озеро Найваша, по которому можно покататься на лодке. Около него живет 400 видов птиц, а в воде обитают гиппопотамы — можно долго наблюдать за их размеренной жизнью, это даже успокаивает, Учтите, что локация очень популярна у туристов со всего мира — бронировать экскурсию, отель и билеты лучше заранее.
2. Танзания
Местный национальный парк Серенгети — продолжение Масаи-Мара в Кении. Здесь тоже можно увидеть миграцию животных, но в более естественной среде обитания. Идеальные месяцы для поездки — с июля по сентябрь: после гепарды и львы возвращаются в Кению.
Этот парк включен в список наследия ЮНЕСКО. Тут можно увидеть знаменитую «большую пятерку»: слона, льва, леопарда, черного носорога и буйвола. На пути попадутся газели, жирафы, антилопы и сотни видов птиц. Отправляйтесь на сафари на рассвете, чтобы увидеть уникальное явление — лучи восходящего солнца будут «поджигать» саванну.
3. Южно-Африканская Республика
Национальный парк Крюгер — один из самых крупных заповедников во всей Африке. Здесь обитает не только «большая пятерка», но и другие представители фауны: антилопы, зебры, птицы. К львиному прайду можно подойти буквально на несколько метров, а еще — увидеть, как гепард охотится на антилопу. Жирафы и слоны будут проходить по территории вашего отеля, пока вы пьете утренний кофе. Еще один необычный вид активности — поехать на ночной выезд, чтобы увидеть дикую природу в темное время суток — кто-то будет спать, а кто-то — выслеживать добычу.
На территории соседнего национального парка Моси-Оа-Тунь располагается знаменитый водопад Виктория: заезжайте туда после сафари. Вы сможете увидеть отражение радуги в брызгах, искупаться в «купели дьявола» — естественном бассейне на краю водопада. После отправляйтесь на экстремальный рафтинг — выброс адреналина обеспечин.
4. Шри-Ланка
В национальном парке Яла можно увидеть не только диких животных, но и все разнообразие природы Шри-Ланки сразу — от густых джунглей до открытых, бесконечных равнин. Выезды обычно очень ранние, но это дает возможность лицезреть максимальную активность животных — слонов, буйволов и птиц.
Место знаменито большой популяцией уникальных цейлонских леопардов — многие приезжают, чтобы наблюдать именно за ними. Они находятся под охраной государства и ведут себя достаточно спокойно — погладить, конечно, не получится, но точно можно подойти поближе и сделать уникальные снимки. Если у вас будет время, заедьте на побережье: оно очень красивое.
5. Зимбабве
Национальный парк Мана-Пулс — еще одно место, включенное в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Подходит для любителей экстрима — здесь популярны пешие сафари, на которых можно увидеть львов или крокодилов в нескольких метров от себя или наблюдать за охотой. Кроме того, в парке обитают редкие виды животных — нильские крокодилы, гиеновидные собаки, черные носороги и медоеды. Вокруг вас откроется интересный пейзаж с болотистыми местностями, тропическими лесами и настоящими баобабами. В конце можно порыбачить в одном из местных рек или озер.
Автор: Дарья Сизова