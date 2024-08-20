Страны, в которых запретили музыку, но люди нашли выход

Запретить песни в эфире радиостанций или удалить со стриминговых сервисов — это одно дело. А вот запретить музыку в целой стране — это совсем другое.
BBC отказалась транслировать «God Save the Queen» группы Sex Pistols, США запретили треки The Beatles, Китай объявил K-Pop вне закона, опасаясь его глобального влияния, нацистская Германия запретила джазовую музыку, а военное правительство Бразилии подвергло цензуре 500 песен в период с 1964 по 1985 год.
Однако, как пишет National Geographic, правительство может запретить любую музыку, но музыка будет продолжаться.
Запрет на музыку в Камбодже
В 1975 году из-за Красных кхмеров (радикальное коммунистическое движение) граждане Камбоджи были лишены своих домов, имущества и культуры. Любой, кто мог бросить вызов новому режиму, включая интеллектуалов и деятелей искусства, был убит.
За четыре года Красные кхмеры уничтожили большую часть богатого культурного наследия Камбоджи, включая ее музыку.
А ведь в 1960—1970 годах танцполы были заполнены мужчинами в строгих костюмах и женщинами в мини-юбках Они танцевали под психоделические мелодии, вдохновленные звуками рок-н-ролла, которые доносились по радиоволнам с американских кораблей, базирующихся в Южно-Китайском море.
Конечно, многие пытались спасти свое культурное наследие, пряча записи, правление Красных кхмеров сделало почти невозможным сохранение этой яркой культуры.
Только спустя десятилетия Камбоджа начала возвращать себе утраченное музыкальное наследие. Недавно там открылся Gong — крупнейший центр искусств и культуры. Его цель — возрождать и сохранять камбоджийскую музыку, поддерживая новых исполнителей.
За закрытыми дверями в Саудовской Аравии
В то время как в Камбодже работают над возрождением музыки, другие страны балансируют между искусством и запретами.
Саудовская Аравия в 1960-х и 1970-х продвигала самовыражение в искусстве, однако все изменилось после когда в 1979 году аль-Джамаа аль-Салафия аль-Мухтасиба во главе с проповедником захватила Большую мечеть Мекки. Вскоре после этого правительство Саудовской Аравии заняло более консервативную позицию, что привело к закрытию кинотеатров и запрету на публичные музыкальные выступления.
По словам Эмада Ашура, 44-летнего жителя Джидды, этот запрет означал необходимость следовать своей страсти к музыки, правда, за закрытыми дверями. В то время, когда еще не было интернета, Ашур сам научился играть на гитаре, а в 2005 году сформировал хэви-метал группу Immortal Pain.
Группа выступала только на частных площадках из-за отсутствия официальных разрешений.
Новая эра началась в 2015 году, когда на престол взошел новый король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. В 2017 году в Эр-Рияде прошел первый за 25 лет концерт живой музыки, а позже началось строительство спортивно-развлекательной арены на 20 000 мест недалеко от города Дирия, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2021 году Immortal Pain стали первой хэви-метал группой, выступившей публично на масштабном мероприятии Comic Con Arabia в Джидде. Участники группы рассказали, что они немного завидуют музыкантам, так как сейчас исполнять песни стало намного проще.
Без зарубежных исполнителей
Революция 1979 года в Иране внезапно остановила музыку. Считалось, что она опасна, так как развращает молодежь.
Через несколько месяцев можно было исполнять традиционную музыку Израиля, а вот западные треки были под запретом, как и певцы из других стран. Это все было неприемлемо со стороны культуры.
Теперь, 45 лет спустя, иранская классическая, народная и поп-музыка заполняет эфир, а на улицах Тегерана можно увидеть уличных музыкантов. Некоторые западные артисты теперь имеют право выступать в Израиле.
Сейчас в стране набирает популярность рэп-музыка, однако артистам нужно быть осторожными. Дело в том, что если правительство посчитает тексты песен опасными, исполнителям грозит тюремное заключение.
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