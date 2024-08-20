Страны, в которых запретили музыку, но люди нашли выход

Саудовская Аравия в 1960-х и 1970-х продвигала самовыражение в искусстве, однако все изменилось после когда в 1979 году аль-Джамаа аль-Салафия аль-Мухтасиба во главе с проповедником захватила Большую мечеть Мекки. Вскоре после этого правительство Саудовской Аравии заняло более консервативную позицию, что привело к закрытию кинотеатров и запрету на публичные музыкальные выступления.