Названы страны с самыми экологически чистыми пляжами

Развеваться «голубые флаги» будут в Испании и еще в 49 странах мира.
В этом году больше 5 тыс. пляжей, гаваней и судов были награждены сертификатами Фонда экологического образования (FEE), об этом сообщает официальный сайт Blue Flag (1). Еще в 1987 года премия стала авторитетной наградой. Ее получают только те пляжи, которые поддерживают определенные параметры на высоком уровне: учитываются чистота воды, степень благоустройства территории, безопасности и доступности для детей и пожилых.
Пляж, которому присуждается голубой флаг, становится востребованным у туристов. На нем всегда есть санузел, бесплатный вход, питьевая вода, спасательный пост и пункт первой помощи. Такие пляжи могут быть как частными, так и городскими. При этом статус экологически чистого пляжа присуждается всего на сезон и может быть отозван в любое время за несоблюдение правил.
Первое место в этом году заняла Испания — на территории страны есть 638 зон отдыха, которые удостоены сертификатами Blue Flag. Больше всего экологически чистых пляжей в регионах Валенсия (159) и Коста-Бланка (89), а на Майорке Blue Flag повесят лишь на 20 пляжах.
На втором месте — Греция (596), на третьем — Турция (567). Далее в рейтинге расположилась Италия (457), пятое место заняла Франция (403).
Первый пляж в России, который получил Blue Flag в 2016 году, — это «Янтарный» на Балтийском море в Калининградской области. А уже в 2019 году экопремию завоевал еще один пляж в этом регионе — «Центральный». В 2023 году они снова были удостоены «Голубого флага», подтверждая свое соответствие высоким требованиям.
Список источников
1. Официальный сайт Blue Flag. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева