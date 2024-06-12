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Названы страны с самыми экологически чистыми пляжами

Список лучших мест для плавания и солнечных ванн в России и мире в 2024 году. Рассказываем, где можно найти чистые пляжи для отдыха.

Женщина идет по песку с экологически чистым пляжем.
Источник: oteli-phuketa.ru

Развеваться «голубые флаги» будут в Испании и еще в 49 странах мира.

В этом году больше 5 тыс. пляжей, гаваней и судов были награждены сертификатами Фонда экологического образования (FEE), об этом сообщает официальный сайт Blue Flag (1). Еще в 1987 года премия стала авторитетной наградой. Ее получают только те пляжи, которые поддерживают определенные параметры на высоком уровне: учитываются чистота воды, степень благоустройства территории, безопасности и доступности для детей и пожилых.

Пляж, которому присуждается голубой флаг, становится востребованным у туристов. На нем всегда есть санузел, бесплатный вход, питьевая вода, спасательный пост и пункт первой помощи. Такие пляжи могут быть как частными, так и городскими. При этом статус экологически чистого пляжа присуждается всего на сезон и может быть отозван в любое время за несоблюдение правил.

Новость

Первое место в этом году заняла Испания — на территории страны есть 638 зон отдыха, которые удостоены сертификатами Blue Flag. Больше всего экологически чистых пляжей в регионах Валенсия (159) и Коста-Бланка (89), а на Майорке Blue Flag повесят лишь на 20 пляжах.

На втором месте — Греция (596), на третьем — Турция (567). Далее в рейтинге расположилась Италия (457), пятое место заняла Франция (403).

Первый пляж в России, который получил Blue Flag в 2016 году, — это «Янтарный» на Балтийском море в Калининградской области. А уже в 2019 году экопремию завоевал еще один пляж в этом регионе — «Центральный». В 2023 году они снова были удостоены «Голубого флага», подтверждая свое соответствие высоким требованиям.

Список источников

1. Официальный сайт Blue Flag. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева