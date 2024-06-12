Названы страны с самыми экологически чистыми пляжами

Пляж, которому присуждается голубой флаг, становится востребованным у туристов. На нем всегда есть санузел, бесплатный вход, питьевая вода, спасательный пост и пункт первой помощи. Такие пляжи могут быть как частными, так и городскими. При этом статус экологически чистого пляжа присуждается всего на сезон и может быть отозван в любое время за несоблюдение правил.