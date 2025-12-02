Страны Прибалтики пострадали из-за отсутствия российских туристов

С 2022 года в странах Балтии действует запрет на въезд граждан России с шенгенскими и гостевыми визами. По оценкам профессора СПбГЭУ Николая Межевича, регионы могли потерять от 3 до 5% ВВП из-за снижения доходов от туризма.
Сильнее всех пострадали сферы круизных перевозок, гостиничного бизнеса, ресторанов и спа-комплексов. Многие популярные ранее круизные маршруты по Балтике оказались «неинтересными» без захода в Санкт-Петербург, рассказал гендиректор турагентства «Свой ТС» Сергей Войтович. Многие из них исчезли, другие были перераспределены на менее популярные направления.
Отели класса «люкс», рестораны, местные спа и компании, занимающиеся автобусными перевозками, понесли серьёзные убытки. В последние годы к этому добавились новые проблемы: общественному питанию стало труднее конкурировать из-за высоких затрат и снижения количества российских туристов.
Прибалтика всё ещё не восстановилась после туристического кризиса из-за пандемии. Главная проблема — почти полное отсутствие туристов из России и Белоруссии. Эстония и Литва фиксируют снижение числа иностранных гостей, в то время как Латвия демонстрирует умеренный рост, но также не достигла допандемийных показателей.
В 2024 году Эстонию посетили 3,6 млн человек — на 5% больше, чем годом ранее, но всё ещё на 5% меньше, чем до пандемии. Количество иностранных гостей сократилось на 400 тысяч.
В Литве в 2024 году побывали 2,38 млн иностранных туристов — на 1% меньше, чем в 2023-м, и на 17% меньше, чем в 2019-м. Число ночёвок также снизилось, до 9,5 млн. Представители туротрасли отмечают, что люди стали чаще путешествовать самостоятельно и небольшими группами.
В Латвии ситуация немного лучше: в 2024 году доля иностранных туристов достигла 58%, а в первые месяцы 2025-го рост продолжился. Туристов привлекают Рига и Юрмала, сюда чаще всего приезжают финны, немцы и жители Центральной Европы. Но даже несмотря на рост, отрасль ещё не достигла допандемийных показателей.
Руководитель Ассоциации ресторанов Латвии Янис Ензис отмечает, что на туризм по-прежнему сильно влияет напряженная геополитическая ситуация.
«Туризм в нашем регионе очень сильно пострадал от войны, которая совпала с периодом восстановления после пандемии, — бронирование и мероприятия делового туризма были отменены. Ситуация оказалась сложной, и мы по-прежнему сталкиваемся с различными проблемами. Конечно, это понятно: если люди не уверены в своей сохранности, они предпочитают не ездить, ведь отпуск должен быть беззаботным», — указал он.
Сложности усугубляются антироссийской политикой. Эстония, Латвия и Литва начали демонтаж памятников советской эпохи и ограничили контакты с Россией и Белоруссией. После начала спецоперации случаи демонтажа участились: в Риге был снесён Памятник освободителям («Алёша»), а в Даугавпилсе — ещё два монумента советским воинам. Латвия рассматривает ограничения железнодорожного сообщения с Россией, а Литва временно закрывала границу с Белоруссией и сопровождала транзитные поезда вертолётами для контроля.
Страны Балтии пытаются компенсировать потери за счёт туристов из Скандинавии, Германии и стран Центральной Европы, развивая гастротуризм, оздоровительные программы и культурные маршруты. Но турпоток в Прибалтику все ещё далёк от уровня 2021 года. Странам требуется время, чтобы перестроить сервисы под европейских туристов — особенно там, где раньше ориентировались на русскоязычных гостей. Некоторые направления, например автобусные туры из России, практически исчезли, и отрасль переживает падение.
По словам президента «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, ситуацию осложняет и массовый отток молодёжи в более благополучные страны Европы. Из-за этого Прибалтика постепенно превращается в «регион пожилых людей».
При этом страны Балтии сохраняют жёсткую позицию по отношению к российским туристам. С 2022 года Эстония, Латвия и Литва заявляют, что не готовы принимать россиян до окончания конфликта на Украине.
Еврокомиссия за последние годы выдала россиянам около 500 тысяч виз вместо прежних 4 миллионов, однако даже это вызвало недовольство Прибалтики. 7 ноября в ЕС полностью запретили многократные шенгенские визы для граждан РФ — теперь визу нужно получать перед каждой поездкой.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что напряжённость на границе сохранится, а политика стран по отношению к России останется прежней. Его слова приводит «Лента.ru»
«Мы не можем исключать ни один вариант укрепления обороны и безопасности. Но решения должны приниматься с учетом сроков, масштаба работ и влияния на социально-экономические процессы», — заявил политик.
Ранее сообщалось, что курорты Чехии страдают от отсутствия российских туристов.