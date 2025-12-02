Страны Прибалтики пострадали из-за отсутствия российских туристов

«Туризм в нашем регионе очень сильно пострадал от войны, которая совпала с периодом восстановления после пандемии, — бронирование и мероприятия делового туризма были отменены. Ситуация оказалась сложной, и мы по-прежнему сталкиваемся с различными проблемами. Конечно, это понятно: если люди не уверены в своей сохранности, они предпочитают не ездить, ведь отпуск должен быть беззаботным», — указал он.