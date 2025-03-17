Зона «Ледяного глаза»: кто координировал атаки БПЛА на Москву и чем ответит Россия

— В начале СВО мы начинали классические боевые действия с применением артиллерии, работой разведки вблизи противника, где редкие дроны были только средством снять первичную информацию и не считались чем-то опасным. Сейчас, когда уже непосредственно робопсы заносят к противнику противотанковые и противопехотные мины для их уничтожения, когда дроны уже заменили ракеты — главенствующей технологией становится возможности спутников, — пояснил Матюшин.