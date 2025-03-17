Зона «Ледяного глаза»: кто координировал атаки БПЛА на Москву и чем ответит Россия

Атаку на Москву могли координировать спутники радиолокационной разведки производства финско-польской компании ICEYE. Еще в 2017 году появилась информация, что эти спутники способны передавать информацию за несколько минут. Тогда работу космических аппаратов использовали в благих целях. Ученые получали сведения о движении арктических льдов.
— Мы начали искать возможности коммерческого использования этой новой спутниковой технологии и придумывали разные идеи. Когда мы нашли способ использовать наш опыт получения изображений земной поверхности, на эти услуги появился большой спрос, — рассказывал журналу «Это Финляндия» основатель Iceye Пекка Лаурила.
И заказчик нашелся. В июле 2024 года Министерство обороны Украины подписало меморандум с ICEYE. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко выразила надежду, что разведывательная деятельность ВСУ улучшится благодаря этим спутникам.
Сейчас инвесторами ICEYE являются такие инвестфонды как Blackwells Capital, BlackRock, Vove Capital и другие.
Военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин считает, что одним из факторов сдерживания для работы спутниковой группировки могут быть санкции, против тех, кто помогает Украине данными, и ограничение работы космических аппаратов над территорией России.
— В начале СВО мы начинали классические боевые действия с применением артиллерии, работой разведки вблизи противника, где редкие дроны были только средством снять первичную информацию и не считались чем-то опасным. Сейчас, когда уже непосредственно робопсы заносят к противнику противотанковые и противопехотные мины для их уничтожения, когда дроны уже заменили ракеты — главенствующей технологией становится возможности спутников, — пояснил Матюшин.
Напомним, концепция звездных войн подразумевает, что под удар будут попадать объекты, находящиеся в космосе, в том числе спутники, следящие за сторонами противника.
По словам Матюшина, сейчас избежать удара дронов помогают системы РЭБ, натянутые сетки, в которых БПЛА запутываются, а также ружья, заряженные дробью. Бойцам на передовой нельзя стоять на месте, заметив БПЛА, нужно двигаться и пытаться найти укрытие.