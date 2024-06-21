Эксперт рассказал, где выгодно отдохнуть летом за границей

Многие отели, как, например, в ОАЭ, делают выгодные предложения на летние месяцы, поэтому здесь можно экономно отдохнуть в отелях более высокого уровня. По данным агентства, стоимость тура на семь дней в отеле пять звезд начинается от 96 тысяч рублей на двоих с вылетом из Москвы. И хотя многие считают этот курорт не подходящим для летнего сезона из-за сильной жары, в стране хорошо устроена инфраструктура, и это делает отдых более комфортным. Почти во всех общественных местах установлены кондиционеры, а парки развлечений, аквапарки, различные магазины и торговые центры помогают туристам спастись от знойной жары.