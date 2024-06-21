Эксперт рассказал, где выгодно отдохнуть летом за границей

Узнали про неочевидные зарубежные направления для комфортного отпуска в 2024 году.
По данным туристического агентство Anex Tour, в топ-3 страны, которые не так очевидны для летнего отдыха, вошли ОАЭ, Египет и Таиланд: они же стремительно набирают популярность в этом сезоне.
Многие отели, как, например, в ОАЭ, делают выгодные предложения на летние месяцы, поэтому здесь можно экономно отдохнуть в отелях более высокого уровня. По данным агентства, стоимость тура на семь дней в отеле пять звезд начинается от 96 тысяч рублей на двоих с вылетом из Москвы. И хотя многие считают этот курорт не подходящим для летнего сезона из-за сильной жары, в стране хорошо устроена инфраструктура, и это делает отдых более комфортным. Почти во всех общественных местах установлены кондиционеры, а парки развлечений, аквапарки, различные магазины и торговые центры помогают туристам спастись от знойной жары.
Также, на ряду с ОАЭ, отдых высокого класса готов предложить и Египет: сейчас там действуют выгодные предложения для отдыха всей семьей. Например, бесплатное проживание для детей или акции от «отеля недели». Они меняются каждые семь дней и предлагают скидки на проживание. Стоимость туров начинается от 112 тысяч рублей с типом питания «все включено» для двоих с вылетом из Москвы.
Еще одно неочевидное направление — Таиланд. Многие туристы часто отказываются от летних поездок на курорты Королевства из-за дождей, хотя на самом деле они кратковременны и идут основном в ночное время. И именно они способствуют тому разнообразию растений, которые так привлекают всех туристов. На данный момент полетная программа на прямых чартерных рейсах осуществляется из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска, и на ближайшие даты мест почти нет. Стоимость тура на семь дней начинается от 120 тысяч рублей на двоих с вылетом из Москвы.
Автор: Елизавета Чеботарева