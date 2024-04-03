Странный камень, обнаруженный археологами на дне моря, оказался древним шлемом воина

Как пишут СМИ, объект был найден в водах недалеко от Вендикари, небольшого острова на юго-восточном побережье Сицилии. Сначала археологи подумали, что им попал в руки камень странной формы, но при детальном исследовании стало понятно — это шлем воина, изготовленный примерно в XV веке.