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Странный камень, обнаруженный археологами на дне моря, оказался древним шлемом воина

Странный камень, обнаруженный археологами в Ионическом море, оказался древним шлемом воина, пишет Fox News.

Источник: Freepik

Как пишут СМИ, объект был найден в водах недалеко от Вендикари, небольшого острова на юго-восточном побережье Сицилии. Сначала археологи подумали, что им попал в руки камень странной формы, но при детальном исследовании стало понятно — это шлем воина, изготовленный примерно в XV веке.

«Это тип шлема, очень распространенный среди пехоты того периода, а также использовавшийся в корабельных войсках», — прокомментировали специалисты.

Команда археологов добавила, что продолжит обследование местности для поисков дополнительной информации.

«Дальнейшая подводная разведка в районе покажет, было ли это единственный случай или здесь находятся еще средневековые реликвии», — говорится в заявлении.