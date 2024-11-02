Странное дело. Зонд «Вояджер» отключился, но от него приходят сигналы на другой частоте

Недавно на «Вояджере-2» пришлось отказаться от ещё одного, и теперь у них с «Вояджером-1» работают по четыре из десяти. Но на первом один прибор отказал в самом начале, и он уже давно летит с четырьмя, а значит, тратит меньше энергии. Так что насчёт него есть надежда, что зонд продержится подольше. Но именно с «Вояджером-1» почему-то чаще происходят какие-то загадочные неполадки.