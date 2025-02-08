Странная история: почему «Дагестанский Хатико» семь лет жил на могиле хозяина

Когда Хатико было всего 18 месяцев, у профессора на работе случился быстрый инсульт. Врачи не смогли спасти его жизнь. Верный друг, не зная об этом, как и всегда, ждал Уэно на станции. Мужчина так и не вернулся с работы, но с того дня Хатико стал приходить к «Сибуе» каждый день и ждать возвращения хозяина до позднего вечера, после чего уходил спать на крыльцо дома профессора. Так прошло девять лет. Хатико умер 8 марта 1935 года, у него были паразиты в сердце и рак последней стадии. Но до самой смерти верный пес продолжал ждать хозяина на станции.