Странная история: почему «Дагестанский Хатико» семь лет жил на могиле хозяина

Преданность животных
Президент Ассоциации прикладной зоопсихологии, зоопсихолог Сергей Черников рассказал, что преданность животных, о которой часто говорят, — это, скорее всего, определенная привычка «быть рядом с кем-то».
— Так комфортнее жить. А иногда это связано с тем, что животное не имеет другого опыта, то есть не может жить самостоятельно, — пояснил эксперт.
Как тогда кот попал на кладбище
Неизвестно, в каких именно условиях раньше жил кот, отметил собеседник «ВМ». Например, у его хозяина мог быть частный дом, а сам усатый мог жить на участке и гулять на свежем воздухе, поэтому ему было привычнее и интереснее жить в естественных условиях.
— Не очень понятно, как именно «дагестанский Хатико» оказался на могиле своего хозяина. Конечно, может быть много разных необычных объяснений. Может быть, кота принесли на кладбище родственники умершего, и тогда он не очень понимал, как оттуда уйти, — предположил зоопсихолог.
Считается, что собаки более преданны человеку, чем кошки. Черников объясняет это привыканием собак к их хозяевам. В то время как у кошек чаще возникает привязанность к территории. Поэтому если кота и принесли на кладбище, то он мог остаться там по привычке.
— Если говорить о том, что психология — это наука о душе, то можно дальше рассуждать о каких-то душевных вещах, о привязке души, но это уже больше эзотерика. Тем не менее все чаще и чаще мы говорим о том, что душа есть, — добавил собеседник «ВМ».
Ветеринар, зоопсихолог Татьяна Гольнева тоже считает, что животные привязываются к дому, а не к хозяину. И если история «дагестанского Хатико» правдива, то кот мог просто найти неплохое место для «добычи еды».
— На кладбище иногда оставляют еду. И, возможно, кота подкармливал персонал кладбища. Поэтому, если история правдива, так и получилось, что он стал жить на могиле, — пояснила эксперт. — При этом остается вопрос — как кот узнал, что именно там похоронен хозяин? Все же история немного странная.
Как проявляется тоска по хозяину
Преданность в основном является чертой собак и в меньшей степени котов, заверила ветеринар.
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— Однако, как ветеринарный врач, могу сказать, что у нас часто бывают животные, которых, к примеру, забирают к себе дети после смерти своих стареньких родителей. И коты в состоянии стресса отказываются от еды, очень грустят и плохо себя чувствуют, — поделилась Гольнева.
Как правило, такие животные адаптируются в новой семье в течение двух, трех, четырех месяцев и потом начинают любить своих вновь обретенных хозяев, добавила ветеринар.
Тот самый Хатико
Знаменитый на весь мир символ верности и преданности — японский акита-ину Хатико. Щенка подарили профессору Хидэсабуро Уэно, работавшему в Токийском университете. Когда пес подрос, он стал всегда сопровождать своего хозяина. Уэно уезжал в город на работу, поэтому Хатико утром провожал его до станции «Сибуя», а к 15:00 возвращался туда, чтобы встретить мужчину.
Когда Хатико было всего 18 месяцев, у профессора на работе случился быстрый инсульт. Врачи не смогли спасти его жизнь. Верный друг, не зная об этом, как и всегда, ждал Уэно на станции. Мужчина так и не вернулся с работы, но с того дня Хатико стал приходить к «Сибуе» каждый день и ждать возвращения хозяина до позднего вечера, после чего уходил спать на крыльцо дома профессора. Так прошло девять лет. Хатико умер 8 марта 1935 года, у него были паразиты в сердце и рак последней стадии. Но до самой смерти верный пес продолжал ждать хозяина на станции.
Кошка по кличке Рейнбо
В сентябре 2024 года весь мир узнал о коте по кличке Рейнбо. Он вместе с хозяевами в июне приехал в национальный парк Йеллоустоун, но внезапно чего-то испугался и сбежал в лес. Хозяева не смогли найти его и после четвертого дня поисков сдались. А вот Рейнбо — нет: чтобы вернуться к людям, кот преодолел расстояние почти в 1500 километров. По чипу удалось установить, что его подобрали и доставили в приют в калифорнийском городе Розвилл, расстояние от которого до национального парка составляет 1488 километров. Хозяева забрали Рейнбо, который за два месяца без них потерял в весе почти три килограмма и поранил лапки.
Кот Семен
Похожая история случилась и с российским котом Семеном. В 1987 году хозяева кота вместе с ним возвращались из отпуска домой в Мурманск. Во время остановки в Москве Семен потерялся. Семья уже потеряла всякую надежду вновь встретить своего любимца, но спустя шесть лет скитаний он вернулся к ним, преодолев две тысячи километров. В честь Семена в Мурманске в 2013 году установили памятник.
«Подмосковный Хатико»
В 2020 году СМИ рассказали историю «подмосковного Хатико». На трассе около деревни Якимово есть мраморная плита с портретами погибших в аварии в 2004 году мужчины и женщины. Местные жители утверждают, что в момент ДТП с ними в машине находилась собака, которая каким-то чудом выжила. Не менее 10 лет она постоянно находилась рядом с памятником. Для нее сколотили будку и постоянно приносили еду. Затем рядом построили еще один домик для собак, которые стали прибиваться к этому месту. Скорее всего, тот самый пес, принадлежавший погибшим в аварии, уже давно умер. Но в 2020 году памятник все так же «оставался под охраной» — с ним рядом была собака.