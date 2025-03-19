Страховщики назвали 10 туристических направлений, где больше всего мошенников

Мало кто знает о бедах и несчастья туристов на отдыхе больше, чем страховщики. И вот они подняли данные за последние пять лет, чтобы выяснить, какие страны отличились больше остальных, где мошенники особенно падки на неопытных гостей и где у путешественников больше всего шансов угодить в ловушки обманщиков.