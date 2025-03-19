Страховщики назвали 10 туристических направлений, где больше всего мошенников

Пока одним портит отпуск не самая мягкая подушка в гостиничном номере, другие остаются недовольны отпуском из-за того, что возвращаются из него с пустыми карманами. И не потому, что все прогуляли, а потому что их обчистили. Представители страховых компаний составили рейтинг стран, где туристам стоит быть особенно внимательными.
Мало кто знает о бедах и несчастья туристов на отдыхе больше, чем страховщики. И вот они подняли данные за последние пять лет, чтобы выяснить, какие страны отличились больше остальных, где мошенники особенно падки на неопытных гостей и где у путешественников больше всего шансов угодить в ловушки обманщиков.
Как вы думаете, какая европейская страна возглавила этот сомнительный рейтинг?
Как выяснили специалисты компании Go.compare в ходе своего исследования, больше всего путешественников — 22% респондентов — стали жертвами мошенничества в Испании. С 2019 по 2024 год здесь обманули 1 054 729 человек.
А вот как выглядит весь рейтинг 10 максимально мошеннических стран:
- Кипр — 6 206 обманутых за пять лет;
- Нидерланды — 39 600;
- Германия — 56 940;
- Турция — 59 256;
- Португалия — 75 674;
- Греция — 81 918;
- Италия — 102 384;
- США — 153 184;
- Франция — 212 186;
- Испания — 1 054 729.
Как уберечься от аферистов на отдыхе
Страховщики также дают несколько советов, которые помогут защитить себя от мошенничества за рубежом.
- Для начала, не стоит доверять всем подряд. Прежде чем вы доберетесь до места назначения, ознакомьтесь с некоторыми распространенными видами мошенничества в этом районе. Таким образом, вы сможете быть на шаг впереди по прибытии.
- Также не пренебрегайте сейфами в номерах, где вы останавливаетесь (если эти сейфы, конечно, есть), запирайте в них документы и важные вещи.
- На прогулке не выпускайте сумки из виду и не оставляйте телефон на столиках в ресторане.
- Арендуя автомобиль, никогда не оставляйте в салоне важные документы.
- В многолюдных местах будьте особенно бдительны, присматривайте за всеми своими вещами и держите их ближе к телу.
- Снимая деньги в банкомате, на всякий случай прикрывайте клавиатуру рукой перед вводом ПИН-кода.
Мошеннические схемы, которыми пользуются злоумышленники, — самые разные. Самые распространенные — карманные кражи, клонирование карт, поддельные веб-сайты, продажа поддельных билетов. Но наиболее популярный способ оставить туристов без денег — завышение цены и продажа поддельных товаров.
Но все эти схемы меркнут по сравнению с тем, что придумал мошенник XIX века, чей клад не так давно нашли в Польше.