Страхи и привязанность: психолог объяснила, почему снятся пауки

Однако, стоит отметить, что пауки также могут олицетворять взаимосвязь с людьми или событиями. Так, если вам снится паутина и при этом вы не испытываете страх, ваше подсознание может указывать на то, что вам сейчас кажется особенно близким, приятным и актуальным.