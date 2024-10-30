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Страхи и привязанность: психолог объяснила, почему снятся пауки

Не снились ли вам в последнее время пауки? Они могут быть важными «подсказками» от подсознания.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Афина Лаз, психолог, сомнолог и автор книг о сновидениях, рассказала, что потенциально могут означать сновидениях о пауках. По ее словам, основное внимание при анализе снов с участием пауков должно быть сосредоточено на чувственном подтексте. Если вы испытывали в этот момент страх, подсознание подсказывало вам, какие ситуации в вашей жизни могут быть потенциально опасными.

Например: вам снится, что вы проводите время с любимым человеком, но в это время откуда-то появляется паук. Вероятно, подсознательно вы переживаете за отношения или не доверяете своему партнеру.

Однако, стоит отметить, что пауки также могут олицетворять взаимосвязь с людьми или событиями. Так, если вам снится паутина и при этом вы не испытываете страх, ваше подсознание может указывать на то, что вам сейчас кажется особенно близким, приятным и актуальным.

Ранее делились толкованием самых популярных снов.