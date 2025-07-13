Страх огурцов и умение лечить. Топ-7 интересных фактов о кошках

Кошки могут видеть сны
Есть основания полагать, что кошкам, как и людям, снятся сны. Это показало новаторское исследование сна французского нейробиолога Мишеля Жуве. В 1950-х годах он выяснил, что часть ствола мозга, который называется мостом, играет важную роль в регуляции мышечного тонуса во время сна. Именно эта часть мозга мешает нам ходить и заниматься другой активностью, когда мы спим.
В ходе работы нейробиолог удалил эту часть моста у кошек. После этого они начали двигаться во сне так же, как и во время бодрствования. Иными словами, мозг кошек оставался в фазе быстрого сна, но они бегали, прыгали, ухаживали за собой и прочее.
Ученый считает, что в сновидениях они преследовали добычу, нападали и играли. Поэтому можно сделать вывод, что этим животным действительно снятся сны.
Кошки мурчат из-за определенного гена
Кошачье мурлыканье — очень приятный и умиляющий нас звук. Так почему же котики мурчат? Недавно ученые из японского Университета Киото впервые нашли ген, связанный с этим звуком. Они провели исследование, в котором участвовали 280 домашних кошек. Оно показало: питомцы с короткой версией гена андрогенового рецептора мурлычут чаще. Особенно заметно это у котов — они еще и были более «разговорчивыми» с людьми.
Дело в том, что андрогеновые рецепторы регулируют тестостерон и поведение, связанное с ним, включая вокализацию. Примечательно, что длинную версию гена выявили только у домашних кошек. Это указывает на то, что «мурлычущая» генетика могла появиться именно в процессе одомашнивания.
Как предполагают исследователи, кошки мурчат не только для того, чтобы выразить удовольствие. Это могло быть нужно для выживания и общения. Кроме того, этот звук может быть способом самовосстановления организма — ведь известно, что кошки мурлычут и при травмах.
Ген, связанный с мурлыканьем, может повлиять на то, как кошка взаимодействует с человеком. Так, породистые кошки, чаще обладающие «тихим» длинным геном, могут меньше использовать голос, чем те, что выросли на улице.
У кошек есть «радар», позволяющий им узнавать своих людей
Кошки могут узнавать хозяев. Предыдущие исследования показали, что 54% этих питомцев способны распознать своего человека по лицу. Однако недавно ученые из Токийского университета обнаружили, что у кошек есть еще один способ запоминать людей. Питомцы используют для этого обоняние.
Ученые изучали способность 30 кошек отличать своего хозяина от незнакомого человека только по запаху. Животным дали понюхать пластиковую пробирку с образцами мазков из-под мышки, за ухом и между пальцами ног их хозяина и неизвестного человека. В качестве контрольного теста кошкам дали пустую пробирку.
Выяснилось, что питомцы дольше слушают запах неизвестного человека по сравнению с запахом своего хозяина или пустой пробирки. Находя запах своего опекуна, питомцы быстро узнавали его и уходили. А когда животные подходили к мазкам от неизвестного человека, они нюхали дольше.
Интересно, что знакомые запахи кошки вдыхали левой ноздрей, а неизвестные — правой. Однако если они знакомились с запахом уже после того, как обнюхивали мазки некоторое время, то меняли ноздри с правой на левую.
Правда ли, что кошки боятся огурцов
В Интернете часто встречаются ролики, где кошки оборачиваются во время еды, видят огурец и испуганно подпрыгивают. Некоторые эксперты считают, что продукт может напоминать питомцам змей, отсюда и страх. При этом ученые отмечают, что кошки довольно пугливы. В природе они считаются добычей, поэтому им всегда нужно быть осторожными.
По словам специалиста по поведению кошек и собак Катенны Джонс, животным требуется много усилий, чтобы опустить голову и повернуться спиной к широкому открытому пространству, чтобы почувствовать себя в безопасности и поесть. Повторяя это действие из раза в раз, четвероногие в конце концов убеждаются, что это безопасно.
Что касается этих видео с огурцом, вначале кошки чувствуют себя спокойно. Потом, когда питомцы оборачиваются, объект, который кажется им большим (то есть огурец), оказывается позади них, что и вызывает такую реакцию. Примерно так же мы бы повели себя, зайдя в душ и увидев огромного паука.
Кроме того, важно, что происходит за кадром — издал ли человек, снимавший видео, какой-то звук, не напугало ли кошку какое-либо движение.
Фелинотерапия: кошки могут лечить
Многие замечали, что кошки любят пристраиваться на то место на теле, где у человека болит или есть скрытое и иногда еще не диагностированное заболевание. Причем после такого «лечения» человек действительно чувствует себя лучше. Как пишет «РИАМО», этому есть научное объяснение. Так, в Лондонском институте лечебных методов воздействия провели эксперимент: в лаборатории кошка прошла мимо генератора токов низкой частоты, из-за чего сработали все датчики. Выяснилось, что эти животные могут вырабатывать не менее сильное электромагнитное поле, чем генераторы. Это объясняет тот факт, что кошки снимают многие симптомы болезней.
Почему кошки так часто умываются
Кошки считаются самыми чистоплотными домашними животными. Учатся умываться они, будучи маленькими котятами, у мамы-кошки. Интересно, что такие водные процедуры полезны для питомцев. Так, вылизывая шерсть, животное дополучает нужное ему количество вещества, которое содержит витамин В. Он жизненно необходим для поддержания психического состояния животного. Именно поэтому при стрессе кошка начинает умываться — это ее успокаивает.
Почему кошки так много спят
Кошки спят от 12 до 16 часов в сутки. Однако эти питомцы вовсе не бездельники — они отдыхают, готовясь к большой охоте. «Охота требует энергии, и к этому следует добавить тот стрессовый фактор, что кошки являются одновременно хищниками и жертвами», — цитирует эксперта по кошачьему поведению Пэм Джонсон-Беннетт сайт Hill’s. Таким образом, сон нужен животному для поддержания уровня энергии и восстановления сил.
Конечно, домашних кошек кормят люди. Питомцам не приходится охотиться, чтобы добыть себе пропитание, но они сохраняют биологические инстинкты диких предков.
Пик активности кошек приходится на сумеречные часы — на закате и на рассвете. Вот почему их называют сумеречными животными. Кошки очень много спят на солнышке и почти весь вечер и раннее утро бегают кругами по дому. Такого расписания придерживаются и большие кошачьи родственники: охота, прием пищи и сон.
Итак, энергосбережение — одна из основных причин долгого сна наших любимцев, отсюда и возник термин «кошачий сон». В дополнение к глубокому сну кошки могут дремать в течение коротких промежутков времени длительностью 5—30 минут. При этом они остаются в состоянии повышенной готовности к атаке со стороны хищников или нападению на жертву, не проваливаясь в глубокий сон. Если кошка засыпает сидя, значит, она руководствуется принципом «солдат спит, служба идет».
Важно понимать, что для нее нет такого понятия, как «слишком много» или «слишком мало» сна. Она прислушивается к своему организму и отдыхает по мере необходимости. Именно поэтому не удастся заставить животное уснуть в четыре утра только потому, что хозяин хотел поспать несколько часов.
По словам Николаса Додмана, директора Клиники поведения животных в Школе ветеринарной медицины Каммингса при Университете Тафтса, «достаточное количество сна важно для здоровья, долголетия и настроения кошки, а изменения в режиме сна могут сигнализировать о болезни».
В оставшиеся четыре — семь часов бодрствования питомцам нужно много играть и бегать. Активная игра особенно важна вечером, когда кошка настроена на охоту. Закрыть потребность в движении помогут игрушки, которые она сможет догонять и ловить. Также полезна будет когтеточка, которую можно не спеша рвать на части. Если следовать естественному циклу кошки, а не сопротивляться ему, всем в доме удастся хорошо выспаться, считают эксперты.