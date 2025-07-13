Страх огурцов и умение лечить. Топ-7 интересных фактов о кошках

Многие замечали, что кошки любят пристраиваться на то место на теле, где у человека болит или есть скрытое и иногда еще не диагностированное заболевание. Причем после такого «лечения» человек действительно чувствует себя лучше. Как пишет «РИАМО», этому есть научное объяснение. Так, в Лондонском институте лечебных методов воздействия провели эксперимент: в лаборатории кошка прошла мимо генератора токов низкой частоты, из-за чего сработали все датчики. Выяснилось, что эти животные могут вырабатывать не менее сильное электромагнитное поле, чем генераторы. Это объясняет тот факт, что кошки снимают многие симптомы болезней.