Страх говорить «алло»: почему зумеры не любят говорить по телефону и что с этим делать

Помочь зумерам справиться с этой проблемой решила консультант по карьере в колледже Ноттингема в Великобритании Лиз Бакстер. Ее авторская программа обучения включает в себя практические занятия в классе, во время которых студенты закрепляют свои навыки общения по телефону в ходе ролевых игр — например, отвечают на вопросы, которые обычно задают на собеседованиях. Студентам также предлагается звонить в рестораны, чтобы узнать, во сколько они открываются, и в магазины, чтобы спросить, есть ли на складе тот или иной товар.