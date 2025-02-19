Страх говорить «алло»: почему зумеры не любят говорить по телефону и что с этим делать

Что такое телефонофобия
Cтрах разговора по телефону исследователи называют «телефонофобией» — она, по их мнению, наиболее свойственна представителям поколения Z. С точки зрения эмоций симптомы новой фобии выглядят так:
- откладывание или избегание телефонных разговоров из-за повышенного стресса;
- сильная нервозность до, во время или после беседы;
- навязчивые мысли о том, что будет сказано во время разговора.
Исследования показывают, что боязнь телефонных звонков связана с социальной тревожностью, причина которой — страх осуждения или унижения. Так, зумеры скорее предпочтут прослыть «неуважительными» грубиянами и сбрасывать звонки, чем испытать на себе волну ужаса, которая возникает во время разговора по телефону.
Помочь зумерам справиться с этой проблемой решила консультант по карьере в колледже Ноттингема в Великобритании Лиз Бакстер. Ее авторская программа обучения включает в себя практические занятия в классе, во время которых студенты закрепляют свои навыки общения по телефону в ходе ролевых игр — например, отвечают на вопросы, которые обычно задают на собеседованиях. Студентам также предлагается звонить в рестораны, чтобы узнать, во сколько они открываются, и в магазины, чтобы спросить, есть ли на складе тот или иной товар.
Денис Халюков, Клинический психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт.
Кто и почему боится телефонных разговоров
Тревога и страх перед телефонными звонками не являются чем-то уникальным именно для зумеров. Еще пять лет назад основными действующими лицами на этой сцене были 25-летние миллениалы. Чем прочнее укрепляется культура мессенджеров и текстовых сообщений, тем более непривычными для молодых людей становятся телефонные звонки.
Для сравнения, опрос британских офисных работников в 2019 году показал, что 76% сотрудников-миллениалов испытывают тревогу перед звонками, тогда как среди бумеров этот показатель составлял почти вдвое меньше — 40%, а у зумеров эти цифры стремятся уже к 90%.
Он может быть выражен как отдельный симптом, когда именно звонки доставляют человеку сильный дискомфорт, так и встречаться в составе социального тревожного расстройства.
Причинами тревоги перед звонками может быть целый ряд факторов — например, их внезапность и отсутствие возможности подготовиться или беспокойство по поводу того, что подумает человек на том конце провода.
Предыдущий неприятный опыт, связанный с живыми звонками, например, когда с человеком общались неуважительно или звонили исключительно по поводу негативных новостей, тоже может закреплять страх перед звонками. Не будем забывать про уже упомянутое отсутствие практики и опыта: если до этого человек общался преимущественно через тексты в мессенджере, необходимость поговорить с незнакомым человеком вживую может пугать.
Как избавиться от страха перед телефонным разговором
Хорошая новость заключается в том, что страх перед звонками, вне зависимости от того, является ли он обособленным симптомом или входит в состав социального тревожного расстройства, хорошо поддается коррекции с помощью психотерапии. Два основных инструмента в этом случае — это когнитивная реструктуризация и терапевтическая экспозиция.
Когнитивная реструктуризация
Когнитивная реструктуризация направлена на то, чтобы выявить негативные мысли о звонках, которые поддерживают тревогу, и проверить, насколько они верны. К примеру, человек может думать: «Я позвоню в неподходящее время, и на меня будут злиться». Специалист может задать ряд вопросов, чтобы понять, насколько верна эта мысль:
- был ли такой опыт раньше;
- обсуждалась ли возможность звонка заранее;
- ожидают ли звонок на том конце;
- насколько этот человек склонен злиться.
Таким образом можно снизить тревогу перед звонками, изменив связанные с ними мысли.
Терапевтическая экспозиция
Тем не менее практический опыт все еще незаменим в достижении быстрых и устойчивых результатов работы с любой тревогой. Телефонофобия не исключение.
Терапевтическая экспозиция — это техника, направленная на то, чтобы постепенно столкнуться с тем, что нас пугает, выдержать и закономерно снизить эту тревогу. Все дело в том, что у тревоги есть одно коварное свойство — избегание пугающей ситуации приводит к тому, что мы чувствуем облегчение в моменте, однако в долгосрочной перспективе только закрепляем свой страх.
Важно отметить, что терапевтическая экспозиция не делается с места в карьер. На психотерапевтических сессиях специалист совместно с клиентом сперва составляет иерархию пугающих действий от простого к сложному — лишь после этого предлагается выбрать ту ситуацию, которая пугает клиента, но не слишком сильно.
Пример экспозиции при страхе звонков может выглядеть следующим образом:
- позвонить куда-нибудь, где работает бот-автоответчик — например, в службу техподдержки интернет-провайдера;
- позвонить родственнику или близкому другу;
- позвонить в ресторан и спросить, бронируют ли они столики;
- позвонить в место, предполагающее живой продолжительный разговор — например, записаться ко врачу в клинику, специально сказав, что первое время, которое они предлагают, — неудобное;
- позвонить куда-нибудь в присутствии другого человека;
- позвонить куда-нибудь в присутствии группы лиц или из общественного места.
Немного практики, несколько шагов навстречу своему страху — и звонки перестанут быть такими пугающими.