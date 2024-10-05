Стоящая инвестиция: за 20 лет бизнесмен на пенсии посадил более 40 тысяч деревьев

Одной из самых «зеленых» достопримечательностей мегаполиса Сан-Паулу (Бразилия) является парк Тикуатира (Tiquatira Linear Park), раскинувшийся на 3,2 км в длину и 100 м в ширину. Может быть трудно поверить, но все это — творение одного человека, потратившего более 20 лет, чтобы превратить ранее обветшавший район в настоящие городские джунгли.
Бывший бизнесмен по имени Хелио да Силва, выйдя на пенсию, решил озеленить разрушенные берега местной реки. С 2002 года он начал сажать деревья, за которыми ежедневно ухаживал. За первые четыре года своего грандиозного проекта он в одиночку посадил 5000 деревьев. Тогда муниципалитет Сан-Паулу отметил усилия Хелио, что только «раззадорило» мужчину.
К 2020 году Хелио посадил более 25 047 деревьев. Постепенно местный оазис начал привлекать птиц и животных. Периодически ему помогали единомышленники, однако Хелио по-прежнему являлся движущей силой и единственным постоянным участником этого удивительного проекта.
Сегодня парк Тикуатира насчитывает более 41 тысячи деревьев. Несмотря на такой успех, 73-летний Хелио не планирует прекращать свою работу, пока не посадит, по меньшей мере, 50 тысяч растений.
Моя мотивация исходит от самих деревьев, потому что они дарят нам цветы и плоды, впитывают дождевую воду, привлекают птиц и обеспечивают нас чудесной тенью и свежим воздухом.
Согласно примерным подсчетам, только с 2022 года Хелио тратил около $7000 (~ 660 тыс рублей) ежегодно на посадку деревьев. По мнению бывшего бизнесмена, это по-настоящему стоящая инвестиция.
Ранее рассказывали, как мужчина прошел 50 км по разрушенной ураганом пустоши, чтобы успеть на свадьбу дочери.