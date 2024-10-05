Стоящая инвестиция: за 20 лет бизнесмен на пенсии посадил более 40 тысяч деревьев

Одной из самых «зеленых» достопримечательностей мегаполиса Сан-Паулу (Бразилия) является парк Тикуатира (Tiquatira Linear Park), раскинувшийся на 3,2 км в длину и 100 м в ширину. Может быть трудно поверить, но все это — творение одного человека, потратившего более 20 лет, чтобы превратить ранее обветшавший район в настоящие городские джунгли.