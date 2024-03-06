Стоянка древних людей на Карпатах оказалась древнейшей в Европе

«Данное открытие закрывает гигантский временной разрыв между заселением людьми Кавказа, что произошло примерно 1,78−1,85 млн лет назад, и проникновением людей на юго-запад современной Европы, что случилось 1,1−1,2 млн лет назад. Уточненный нами возраст артефактов из Королево — 1,4 млн лет — не только делает ее самой древней в Европе, но и свидетельствует о том, что высокие широты Европы были заселены мигрантами с востока, а не юга», — пишут исследователи.