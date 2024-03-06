Стоянка древних людей на Карпатах оказалась древнейшей в Европе

«Данное открытие закрывает гигантский временной разрыв между заселением людьми Кавказа, что произошло примерно 1,78−1,85 млн лет назад, и проникновением людей на юго-запад современной Европы, что случилось 1,1−1,2 млн лет назад. Уточненный нами возраст артефактов из Королево — 1,4 млн лет — не только делает ее самой древней в Европе, но и свидетельствует о том, что высокие широты Европы были заселены мигрантами с востока, а не юга», — пишут исследователи.
К такому выводу пришел международный коллектив палеонтологов и геологов под руководством ведущего научного сотрудника Геофизического института Академии наук Чехии Джона Янсена при изучении артефактов, которые были найдены советскими археологами в 1974 году при раскопках на стоянке Королево в Закарпатье. Здесь ученые обнаружили многослойную стоянку древних гоминид, где были найдены рубила, чопперы, ядрища и осколки орудий труда, которые предположительно принадлежали культурам древних людей нижнего палеолита.
Изначально археологи считали, опираясь на магнитные характеристики окружающих эти артефакты прослоек грунта, что эта древняя стоянка была заселена около 900 тыс. лет назад, что делало ее одной из самых древних, но не самым древним следом присутствия людей в Европе. Исследователи проверили, так ли это было на самом деле, для чего ученые измерили концентрации атомов двух нестабильных изотопов, бериллия-10 и алюминия-26.
Древнейшие люди Европы
Оба этих элемента отсутствуют в глубинных недрах Земли, но при этом они накапливаются на ее поверхности в результате взаимодействий между космическими лучами и атомами стабильного азота-14 и магния-26. Эта особенность изотопов позволяет очень точно вычислить время попадания человеческих останков или орудий труда в грунт по тому, насколько сильно снизились доли бериллия-10 и алюминия-26 в соседних с ними отложениях.
Это делает Королево древнейшей стоянкой людей в Европе, а также первым вещественным свидетельством того, что центральные и восточные регионы Европы были заселены группами древними гоминид, которые проникли в регион с востока, а не с юга, как раньше считали ученые.
Предками этих людей, как предполагают исследователи, выступали те популяции Homo erectus, которые жили на территории Ближнего Востока, 8 млн лет назад, следы существования которых были найдены сразу в нескольких регионах Леванта. По мнению ученых, эти древние люди проникли в Европу через Анатолию во время одной из межледниковых эпох, чей теплый климат позволил Homo erectus проникнуть далеко на север и на запад через Среднедунайскую низменность.
Как отмечают специалисты, последующие раскопки и обнаружение новых следов пребывания Homo erectus в Европе помогут понять, насколько долго популяции древних людей могли существовать на ее территории в ледниковую эру. Понимание этого критически важно для раскрытия истории появления общих предков современных людей, неандертальцев и денисовцев, подытожили исследователи.