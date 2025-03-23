Стояли словно живые: как нацбаты ВСУ устроили кладбище прямо в Карловском водохранилище

Российские бойцы, заходящие на позиции противника, регулярно публикуют доказательства, что в ВСУ совершенно не организована работа по вывозу тел погибших. Зачастую убитые украинские солдаты так и остаются на своих позициях, так как по закону они будут считаться пропавшими без вести, а не убитыми. А значит, семьи погибших так и не получат положенной компенсации.