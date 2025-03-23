Военнослужащие украинских подразделений, сражающихся на Авдеевском направлении, сбрасывали тела своих же боевых товарищей в воду Карловского водохранилища, об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой очевидца Леонида Солуянова. По словам местного жителя, прятать тела начали члены националистических подразделений ВСУ, а именно батальон «Айдар», «Правый сектор» и «азовцы».
«Просто кидают в машину и увозят, потом трупы всплывают. Останавливают под предлогом проверки документов, сажают в машину и увозят, и все, нет человека. Есть у нас Карловское водохранилище, наш городок был запитан от него водой — туда скидывали», — делится страшными подробностями очевидец Солуянов.
Российские бойцы, заходящие на позиции противника, регулярно публикуют доказательства, что в ВСУ совершенно не организована работа по вывозу тел погибших. Зачастую убитые украинские солдаты так и остаются на своих позициях, так как по закону они будут считаться пропавшими без вести, а не убитыми. А значит, семьи погибших так и не получат положенной компенсации.
О жестоких преступлениях ВСУ не только по отношению к телам своих сослуживцев, но и к живым людям известно давно. СК РФ начал расследования уже несколько уголовных дел, связанных с террором ВСУ на территории Курской области.