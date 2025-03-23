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Стояли словно живые: как нацбаты ВСУ устроили кладбище прямо в Карловском водохранилище

Украинские солдаты топили тела погибших товарищей в водах Карловского водохранилища, чтобы хоть как-то избавиться от трупов. О новых подробностях боев на Авдеевском направлении читайте ВФокусе Mail.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Военнослужащие украинских подразделений, сражающихся на Авдеевском направлении, сбрасывали тела своих же боевых товарищей в воду Карловского водохранилища, об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой очевидца Леонида Солуянова. По словам местного жителя, прятать тела начали члены националистических подразделений ВСУ, а именно батальон «Айдар», «Правый сектор» и «азовцы».

«Просто кидают в машину и увозят, потом трупы всплывают. Останавливают под предлогом проверки документов, сажают в машину и увозят, и все, нет человека. Есть у нас Карловское водохранилище, наш городок был запитан от него водой — туда скидывали», — делится страшными подробностями очевидец Солуянов.

Как указывает местный житель, количество плавающих тел на поверхности было сложно сосчитать, но больше всего его поразили трупы, что «грузиками» стояли под водой будто живые.

Российские бойцы, заходящие на позиции противника, регулярно публикуют доказательства, что в ВСУ совершенно не организована работа по вывозу тел погибших. Зачастую убитые украинские солдаты так и остаются на своих позициях, так как по закону они будут считаться пропавшими без вести, а не убитыми. А значит, семьи погибших так и не получат положенной компенсации.

О жестоких преступлениях ВСУ не только по отношению к телам своих сослуживцев, но и к живым людям известно давно. СК РФ начал расследования уже несколько уголовных дел, связанных с террором ВСУ на территории Курской области.