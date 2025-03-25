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Сторож засудил Минобороны за то, что не работал почти год

За 271 день прогула он получил почти 5 миллионов рублей компенсации.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Олег Елков/ТАСС

В Свердловской области сторожа военной части восстановили в должности и даже выплатили компенсацию — все потому, что работодатель незаконно не дал ему работать.

Как рассказывает Лента.ру, мужчина работал сторожем в Верхней Пышме четыре года, а весной 2024 получил сразу два выговора. Первый — из-за того, что он недобросовестно осмотрел машину, в которой на территорию военной части пробрался диверсант.

Второй — за то, что через несколько дней после первого случая сторож вновь провалил проверку: не досмотрел автомобиль с помощью зеркала и металлодетектора.

На суде сторож заявил, что металлодетектор не работал — вину не доказали, и работника пришлось восстановить. А за все дни, которые сторож пропустил за это время, ему выплатили компенсацию в 4,7 миллиона рублей — суд счел этот 271 день вынужденными прогулами. Кроме того, мужчина получил 50 тысяч рублей за моральный ущерб.

Впрочем, от финала дело еще далеко — теперь решение суда будет оспаривать командование части.

Ранее рассказывали, сколько часов отсутствия на рабочем месте считаются прогулом и в каких случаях за прогул нельзя уволить.