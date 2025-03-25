Сторож засудил Минобороны за то, что не работал почти год

На суде сторож заявил, что металлодетектор не работал — вину не доказали, и работника пришлось восстановить. А за все дни, которые сторож пропустил за это время, ему выплатили компенсацию в 4,7 миллиона рублей — суд счел этот 271 день вынужденными прогулами. Кроме того, мужчина получил 50 тысяч рублей за моральный ущерб.