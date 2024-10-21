Сторонники Дональда Трампа пошутили над Тейлор Свифт перед концертом в Майами

Перед концертом Тейлор Свифт в Майами (Флорида, США) сторонники Дональда Трампа решили пошутить над певицей, заказав растяжку с надписью «Трамп 2024 — Готова к этому, Кошатница?» («Trump 2024 — Ready For It, Cat Lady?»). Самолет с этой фразой пролетел прямо над стадионом «Хард Рок» в Майами-Гарденс.
Как объясняют эксперты, данная надпись «высмеивает» политические убеждения певицы и намекает на победу Трампа в президентских выборах США 2024 года. Известно, что фраза имеет сразу несколько отсылок:
«…Ready For It?» — название хита Свифт, вышедшего в 2017 году;
«Trump 2024» — отсылка к политическим убеждениям Свифт, публично заявившей, что она будет голосовать за вице-президента Камалу Харрис;
«Cat Lady» («Кошатница») — отсылка к цитате сенатора США Джея Ди Вэнса, назвавшего во время интервью 2021 года женщин-демократок «бездетными кошатницами, которые недовольны своей жизнью».
Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года. Я думаю, что она твердый и одаренный лидер, и я верю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом.
Также стоит отметить, что во время трех концертов Свифт во Флориды местные демократы сотрудничали с информационно-пропагандистской группой «Swifties for Kamala», чтобы привлечь больше людей голосовать за Харрис. Вероятно, сторонники Дональда Трампа решили ответить на публичные заявления певицы и ее помощь предвыборной кампании Харрис с помощью «небесного знаменования».
Ранее рассказывали, что Трамп попробовал себя в роли сотрудника McDonald’s в Пенсильвании.