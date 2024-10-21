Сторонники Дональда Трампа пошутили над Тейлор Свифт перед концертом в Майами

Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года. Я думаю, что она твердый и одаренный лидер, и я верю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом.