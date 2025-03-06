Стоп-слово. Как отличить мошенника от курьера или сотрудника УК

Иногда мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний. Аферисты звонят жильцу и говорят, что якобы в его подъезде меняют домофоны и двери. Человека просят даже назвать, сколько магнитных ключей ему нужно. После этого мошенники говорят, что у каждой квартиры будет свой код от домофона, поэтому нужно назвать код из СМС, чтобы ключи заработали. На самом деле жертве приходит код от Госуслуг.