Стоп-слово. Как отличить мошенника от курьера или сотрудника УК

Представим ситуацию. Вам звонят и говорят: «Вам привезли цветы. Назовите код из СМС, чтобы подтвердить доставку!». И вот вы уже обрадовались, представив, как получаете красивый букет. Увы, придется спуститься на землю — вам звонит не курьер, которому нужно доставить подарок, а мошенник.
Как сообщает «Объясняем. Башкортостан», в таких ситуациях аферист звонит жертве и заявляет, что на его имя пришла посылка. После этого человека просят подтвердить доставку или адрес получения с помощью СМС-кода. Если он назовет код, злоумышленники получат доступ к вашим данным. Например, к аккаунту на Госуслугах или в личный кабинет банка.
Иногда мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний. Аферисты звонят жильцу и говорят, что якобы в его подъезде меняют домофоны и двери. Человека просят даже назвать, сколько магнитных ключей ему нужно. После этого мошенники говорят, что у каждой квартиры будет свой код от домофона, поэтому нужно назвать код из СМС, чтобы ключи заработали. На самом деле жертве приходит код от Госуслуг.
Услышав просьбу назвать цифры из СМС, положите трубку и не продолжайте разговор с мошенниками.
Если вы все же передали код, срочно обратитесь в МФЦ с паспортом и СНИЛС, чтобы поменять пароль на Госуслугах. Также заблокируйте счета в банках по телефону горячей линии организации и напишите заявление в полиции.
«Никому не называйте коды, кем бы ни представлялись посторонние», — призывают эксперты.
Также у мошенников есть схема обмана с якобы потерянными посылками. Используя этот способ, аферисты просят жертву заполнить анкету.