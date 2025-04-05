Стоп — мошенник! За что могут заблокировать «Госуслуги»

«Если злоумышленник получит доступ к доходам и трудовой книжке человека, ему будет проще пройти идентификацию в различных структурах, — объяснил Назаров. — Например, оформить кредит в банке или взять заём в МФО. Кроме того, он может попытаться оформить на вас налоговый вычет за покупку жилья, который можно получить один раз в жизни, и направить полагающиеся 260 тыс. руб. на свой счет».