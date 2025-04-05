Стоп — мошенник! За что могут заблокировать «Госуслуги»

Если действия пользователя вызвали подозрения, доступ к некоторым разделам «Госуслуг» могут ограничить на 72 часа. Так мошенники не смогут получить важные персональные сведения, сообщил aif.ru экономист и инвестор Артем Назаров.
«Система ограничит доступ к разделам “Доходы и налоги” “Работа и пенсия” и “Льготы и выплаты”, если заподозрит пользователя в том, что он взломал аккаунт, — рассказал Назаров. — Например, если он зайдет в личный кабинет с другого устройства, несколько раз попытается сменить пароль и номер телефона. Могут вызвать подозрения и многократные попытки изменения личных данных».
Как рассказали в пресс-службе Минцифры, при подозрении на взлом аккаунта система также ограничит пользователю возможности войти на различные ресурсы с помощью «Госуслуг». Например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ», которое используют для подписания документов в электронном виде.
«Если злоумышленник получит доступ к доходам и трудовой книжке человека, ему будет проще пройти идентификацию в различных структурах, — объяснил Назаров. — Например, оформить кредит в банке или взять заём в МФО. Кроме того, он может попытаться оформить на вас налоговый вычет за покупку жилья, который можно получить один раз в жизни, и направить полагающиеся 260 тыс. руб. на свой счет».
Чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендует следовать простым правилам.
Не сообщайте посторонним свои паспортные данные, номер телефона и коды из смс-сообщений от банка, регулярно меняйте пароль от личных кабинетов, проверяйте свою кредитную историю и персональные данные на «Госуслугах».
Чтобы мошенники не могли переоформить на себя квартиру или продать ее по поддельным документам, можно прямо на «Госуслугах» запретить действия с недвижимостью без личного присутствия собственника.
Для подачи заявления понадобится подтвержденная учетная запись, паспортные данные, ИНН и кадастровый номер объекта. Кроме того, настройте уведомления от приложений банков, почты и «Госуслуг».
«Если вы заметили, что в личном кабинете без вашего ведома изменилась персональная информация, появились новые задолженности или штрафы, вполне возможно, вас взломали, — предупреждает Назаров. — В этом случае следует сразу связаться с поддержкой, поменять пароли, отвязать банковские карты и, конечно, сообщить в полицию».