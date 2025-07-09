Стоп-лист. Названы слова, из-за которых заблокируют перевод и карту

«Главное правило — переводы должны выглядеть как естественная часть семейных и дружеских отношений, а не как коммерческие операции, — советует профессор Капустина. — На данный момент Банк России не ограничивает суммы переводов, но, если за один раз человек отправляет много денег, это может вызвать дополнительные вопросы. Банк может приостановить перевод и попросить дополнительного подтверждения совершения клиентом такой транзакции, чтобы убедиться, что человек не находится под влиянием, например, мошенников».