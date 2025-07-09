Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоп-лист. Названы слова, из-за которых заблокируют перевод и карту

Составлены списки слов, на которые отреагирует автоматическая система проверки банковских переводов.

Источник: Freepik

Чтобы избежать блокировки перевода и карты, с которой отправлены деньги, важно правильно формулировать назначение транзакции, предупредила aif.ru профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

«Банковские алгоритмы настроены на поиск коммерческих терминов и подозрительных активностей в области отмывания доходов и финансирования терроризма, — сказала она. — Банк России расширил перечень подозрительных операций, включив во внимание данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической схеме. Например, информация от операторов связи, что зафиксирована нетипичная активность клиента в мессенджерах, особенно с незнакомыми контактами, или телефонная активность».

Профессор Капустина составила два списка назначений перевода: в первом случае риск попасть под блокировку минимален, во втором — близок к стопроцентному.

Рекомендованные формулировки

  • «Подарок на день рождения» — классическая безопасная формулировка.
  • «Помощь семье» — указывает на родственные отношения.
  • «Возврат долга» — объясняет движение средств между знакомыми.
  • «Спасибо за кофе» — подходит для совместных трат.
  • «Компенсация за продукты» — для бытовых расчетов.
  • «Поддержка родителей» — семейная взаимопомощь.
  • «Оплата ужина» — мелкие бытовые расходы.
  • «Возмещение такси» — совместные поездки.

Опасные формулировки

  • «Оплата товара или услуги» — прямое указание на торговые операции или сделки.
  • «За услуги или за товар» — может трактоваться как предпринимательская деятельность в тени.
  • «Комиссия» — ассоциируется с посредническими теневыми операциями.
  • «Процент» — намекает на финансовые теневые операции.
  • «Инвестиции» — вызывает подозрения в незаконной деятельности и теневых операциях.
  • «Перевод средств» — слишком формальная банковская терминология, что также свидетельствует теневой бизнес.
  • «Оплата работ» — указывает на трудовые отношения без оформления и сокрытия налогов.
  • «Бонус» — может свидетельствовать о скрытых теневых доходах, которые обходят систему налогообложения.
  • «Вознаграждение» — аналогично предыдущему пункту, также ассоциируется с посредническими теневыми операциями.

«Главное правило — переводы должны выглядеть как естественная часть семейных и дружеских отношений, а не как коммерческие операции, — советует профессор Капустина. — На данный момент Банк России не ограничивает суммы переводов, но, если за один раз человек отправляет много денег, это может вызвать дополнительные вопросы. Банк может приостановить перевод и попросить дополнительного подтверждения совершения клиентом такой транзакции, чтобы убедиться, что человек не находится под влиянием, например, мошенников».

Чтобы развеять сомнения в добросовестности перевода, эксперт рекомендует использовать такие лайфхаки:

  • Дробление крупных сумм на несколько переводов с разными формулировками и с разных карт, желательно оформленных в разных банках.
  • Использование имен и семейных событий: «Маше на учебу», «Папе на лекарства».
  • Привязка к календарным датам: «8 марта», «С Новым годом».
  • Указание конкретных бытовых нужд: «На ремонт холодильника».
  • Ссылки на совместные активности: «За билеты в театр».
  • Семейные обязательства: «Алименты сыну».
  • Взаимные расчеты: «Моя часть за поездку».
  • Подарки к событиям: «На свадьбу племяннице».
  • Помощь в сложных ситуациях: «Поддержка на лекарства».

«Банковская система адаптируется к новым вызовам, но разумный подход к оформлению переводов поможет избежать ненужных блокировок», — заключила профессор Капустина.