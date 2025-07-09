Стоп-лист. Названы слова, из-за которых заблокируют перевод и карту

Чтобы избежать блокировки перевода и карты, с которой отправлены деньги, важно правильно формулировать назначение транзакции, предупредила aif.ru профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.
«Банковские алгоритмы настроены на поиск коммерческих терминов и подозрительных активностей в области отмывания доходов и финансирования терроризма, — сказала она. — Банк России расширил перечень подозрительных операций, включив во внимание данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической схеме. Например, информация от операторов связи, что зафиксирована нетипичная активность клиента в мессенджерах, особенно с незнакомыми контактами, или телефонная активность».
Профессор Капустина составила два списка назначений перевода: в первом случае риск попасть под блокировку минимален, во втором — близок к стопроцентному.
Рекомендованные формулировки
- «Подарок на день рождения» — классическая безопасная формулировка.
- «Помощь семье» — указывает на родственные отношения.
- «Возврат долга» — объясняет движение средств между знакомыми.
- «Спасибо за кофе» — подходит для совместных трат.
- «Компенсация за продукты» — для бытовых расчетов.
- «Поддержка родителей» — семейная взаимопомощь.
- «Оплата ужина» — мелкие бытовые расходы.
- «Возмещение такси» — совместные поездки.
Опасные формулировки
- «Оплата товара или услуги» — прямое указание на торговые операции или сделки.
- «За услуги или за товар» — может трактоваться как предпринимательская деятельность в тени.
- «Комиссия» — ассоциируется с посредническими теневыми операциями.
- «Процент» — намекает на финансовые теневые операции.
- «Инвестиции» — вызывает подозрения в незаконной деятельности и теневых операциях.
- «Перевод средств» — слишком формальная банковская терминология, что также свидетельствует теневой бизнес.
- «Оплата работ» — указывает на трудовые отношения без оформления и сокрытия налогов.
- «Бонус» — может свидетельствовать о скрытых теневых доходах, которые обходят систему налогообложения.
- «Вознаграждение» — аналогично предыдущему пункту, также ассоциируется с посредническими теневыми операциями.
«Главное правило — переводы должны выглядеть как естественная часть семейных и дружеских отношений, а не как коммерческие операции, — советует профессор Капустина. — На данный момент Банк России не ограничивает суммы переводов, но, если за один раз человек отправляет много денег, это может вызвать дополнительные вопросы. Банк может приостановить перевод и попросить дополнительного подтверждения совершения клиентом такой транзакции, чтобы убедиться, что человек не находится под влиянием, например, мошенников».
Чтобы развеять сомнения в добросовестности перевода, эксперт рекомендует использовать такие лайфхаки:
- Дробление крупных сумм на несколько переводов с разными формулировками и с разных карт, желательно оформленных в разных банках.
- Использование имен и семейных событий: «Маше на учебу», «Папе на лекарства».
- Привязка к календарным датам: «8 марта», «С Новым годом».
- Указание конкретных бытовых нужд: «На ремонт холодильника».
- Ссылки на совместные активности: «За билеты в театр».
- Семейные обязательства: «Алименты сыну».
- Взаимные расчеты: «Моя часть за поездку».
- Подарки к событиям: «На свадьбу племяннице».
- Помощь в сложных ситуациях: «Поддержка на лекарства».
«Банковская система адаптируется к новым вызовам, но разумный подход к оформлению переводов поможет избежать ненужных блокировок», — заключила профессор Капустина.