Стоп-лист: какие продукты нельзя есть на ночь

Кофеин
Про то, что кофе лучше пить утром, а не перед сном, повторять не нужно, это уже известный факт. Но и вечерний чай, хоть черный, хоть зеленый, — тоже лучше внести в стоп-лист, сообщила эксперт:
— Кофеин, который содержится в этих напитках, оказывает на наш организм бодрящее действие. Он, к слову, содержится также и в шоколаде.
Сладости
Торты, пирожные, сладкая выпечка — это все лучше употреблять в первой половине дня, заметила нутрициолог. Съеденные на ночь десерты отложатся лишними сантиметрами на талии. К тому же сладости вызывают резкий рост сахара в крови, что в худшую сторону влияет на качество сна.
Сырые овощи
Сельдерей, брокколи или морковь, съеденные на ночь, могут стать причиной плохого сна, предупредила Кузина:
— Эти и некоторые другие овощи из-за высокого содержания клетчатки долго перевариваются, поэтому не подходят в качестве вечернего перекуса. А сельдерей плюс ко всему, считается еще и сильным диуретиком. Если желание съесть эти овощи велико, то лучше отдать предпочтение приготовленным на пару.
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Фасоль и другие бобовые
Эти продукты могут вызвать повышенное газообразование и тяжесть в животе, сообщила нутрициолог. Поэтому человек не сможет сразу заснуть, а будет мучиться из-за проблем с желудком.
Красное мясо
По словам специалиста, говядина хороша на обед, поскольку в ней присутствуют необходимые нашему организму белки и жиры. Однако для вечернего приема пищи это слишком тяжелая еда.
— Мясо птицы или рыба — более подходящий вариант для позднего ужина. Но порции должны быть минимальными, поскольку белки все-таки перевариваются медленно, — подчеркнула Кузина.
Ягоды
Малина, клубника, голубика, ежевика содержат много витаминов и полезных микроэлементов. Однако съеденные на ночь, они могут вызвать метеоризм и, как следствие, боли в животе, предостерегла нутрициолог.
Алкоголь
Бокал вина на ночь тоже не лучшая идея. Если даже вы моментально заснете, то не стоит обольщаться: постоянное употребление спиртных напитков перед сном грозит появлением бессоницы. К тому же за ночь организм не успевает восстановиться после употребления алкоголя, в итоге вы просыпаетесь разбитым и уставшим, добавила специалист.