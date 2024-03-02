Стоп-лист: какие продукты нельзя есть на ночь

Все мы не раз слышали, что ужинать лучше примерно за 3−4 часа до сна, ведь ночью замедляются все процессы, в том числе обменные, и организму будет сложно переваривать позднюю трапезу. Но и ложиться спать голодным — тоже не лучшая идея. Вот только варианты вечернего перекуса нужно выбирать правильно. Какие продукты внесены в стоп-лист «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог Екатерина Кузина.