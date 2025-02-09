Стоматология будущего: куда движется сфера

Профессия стоматолога постоянно меняется. И если раньше все инновации шли в основном из США и Европы, то сейчас картина гораздо интереснее. Какое будущее ждет стоматологию, рассказывает стоматолог-хирург, профпатолог Сергей Кузнецов.
Одним из лидеров в разработке систем искусственного интеллекта для стоматологии становится Китай. В Пекинском университете создали диагностическую систему, которая уже превосходит опытных рентгенологов в точности анализа снимков. А исследовательский центр в Шэньчжэне разрабатывает новое поколение биоматериалов для регенерации костной ткани.
Интересные разработки идут на Ближнем Востоке. В Дубае открыли первую полностью роботизированную стоматологическую клинику. В Израиле создают прорывные технологии в области регенеративной медицины — их методика использования стволовых клеток для восстановления пульпы зуба показывает очень обещающие результаты.
Некоторые современные технологии поражают Сергея Кузнецова даже после двух десятилетий в профессии. Например, уже есть работающие прототипы систем, которые могут восстанавливать поврежденную эмаль без сверления. Именно так — никакого бормашинного звука, который многих пугает.
Очень перспективное направление — регенеративная стоматология. Учёные нашли способы «уговорить» организм самостоятельно восстанавливать зубные ткани. Пока это работает только в лабораториях, но через 10−15 лет такие методики могут появиться и в обычных клиниках.
«Представьте: вместо того чтобы убирать кариес и ставить пломбу, мы просто запускаем естественное восстановление тканей», — объясняет стоматолог.
В практику также постепенно входит искусственный интеллект. Появляются программы для анализа снимков — они замечают такие мелкие детали, которые иногда пропускает даже опытный глаз.
Но это только начало, уверяет врач. Скоро ИИ будет помогать составлять планы лечения, учитывая все особенности пациента.
Роботы-ассистенты тоже становятся реальностью, хотя пока и очень дорогой. На последних выставках можно увидеть системы, которые выполняют имплантацию с точностью до микрона. Через несколько лет такие помощники могут появиться во многих продвинутых клиниках.
3D-печать стоматологи уже вовсю используем для коронок и протезов. Следующий шаг — печать живых тканей. Звучит фантастически, но первые эксперименты уже идут. Представьте: мы сможем создавать импланты с живыми клетками пациента, которые будут работать практически как родные зубы.
Развивается и профилактическая стоматология. Появляются умные устройства для домашнего использования, которые анализируют состояние полости рта. В перспективе у каждого пациента может появиться персональный «мониторинг здоровья зубов» — система, которая предупредит о проблеме до того, как она станет серьезной.
В лабораториях разрабатываются новые защитные покрытия на основе наноматериалов. Они создают невидимый барьер на поверхности зубов, защищая от кариеса и восстанавливая мелкие повреждения эмали.
Вместе с тем при всех этих технологиях роль врача остается центральной. Технологии — это инструменты, пусть и очень продвинутые. А принимать решения, учитывая все особенности конкретного пациента, будет именно врач.