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Стоматология будущего: куда движется сфера

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Эта профессия сегодня является одной из самых востребованных. Эксперт рассказал, что ждет это направление.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

Профессия стоматолога постоянно меняется. И если раньше все инновации шли в основном из США и Европы, то сейчас картина гораздо интереснее. Какое будущее ждет стоматологию, рассказывает стоматолог-хирург, профпатолог Сергей Кузнецов.

Одним из лидеров в разработке систем искусственного интеллекта для стоматологии становится Китай. В Пекинском университете создали диагностическую систему, которая уже превосходит опытных рентгенологов в точности анализа снимков. А исследовательский центр в Шэньчжэне разрабатывает новое поколение биоматериалов для регенерации костной ткани.

Интересные разработки идут на Ближнем Востоке. В Дубае открыли первую полностью роботизированную стоматологическую клинику. В Израиле создают прорывные технологии в области регенеративной медицины — их методика использования стволовых клеток для восстановления пульпы зуба показывает очень обещающие результаты.

Некоторые современные технологии поражают Сергея Кузнецова даже после двух десятилетий в профессии. Например, уже есть работающие прототипы систем, которые могут восстанавливать поврежденную эмаль без сверления. Именно так — никакого бормашинного звука, который многих пугает.

Очень перспективное направление — регенеративная стоматология. Учёные нашли способы «уговорить» организм самостоятельно восстанавливать зубные ткани. Пока это работает только в лабораториях, но через 10−15 лет такие методики могут появиться и в обычных клиниках.

«Представьте: вместо того чтобы убирать кариес и ставить пломбу, мы просто запускаем естественное восстановление тканей», — объясняет стоматолог.

В практику также постепенно входит искусственный интеллект. Появляются программы для анализа снимков — они замечают такие мелкие детали, которые иногда пропускает даже опытный глаз.

Но это только начало, уверяет врач. Скоро ИИ будет помогать составлять планы лечения, учитывая все особенности пациента.

Роботы-ассистенты тоже становятся реальностью, хотя пока и очень дорогой. На последних выставках можно увидеть системы, которые выполняют имплантацию с точностью до микрона. Через несколько лет такие помощники могут появиться во многих продвинутых клиниках.

3D-печать стоматологи уже вовсю используем для коронок и протезов. Следующий шаг — печать живых тканей. Звучит фантастически, но первые эксперименты уже идут. Представьте: мы сможем создавать импланты с живыми клетками пациента, которые будут работать практически как родные зубы.

Развивается и профилактическая стоматология. Появляются умные устройства для домашнего использования, которые анализируют состояние полости рта. В перспективе у каждого пациента может появиться персональный «мониторинг здоровья зубов» — система, которая предупредит о проблеме до того, как она станет серьезной.

В лабораториях разрабатываются новые защитные покрытия на основе наноматериалов. Они создают невидимый барьер на поверхности зубов, защищая от кариеса и восстанавливая мелкие повреждения эмали.

Вместе с тем при всех этих технологиях роль врача остается центральной. Технологии — это инструменты, пусть и очень продвинутые. А принимать решения, учитывая все особенности конкретного пациента, будет именно врач.

Сергей Кузнецов
стоматолог-хирург, профпатолог