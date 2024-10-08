Стоматолог развеял три главных мифа о жевательной резинке

По словам стоматолога, один из самых популярных мифов заключается в том, что жвачка удаляет пломбы. «Если пломба установлена правильно, жевательная резинка ей не навредит. Если реставрация зуба была проведена некачественно, то пломба может повредиться от любого механического воздействия, будь то жевательная резинка или твердая пища. Сама жвачка не увеличивает этот риск», — рассказал врач.