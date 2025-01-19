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Стоматолог рассказала о связи иммунитета и здоровья полости рта

Заболевания полости рта могут оказывать негативное влияние на состояние иммунитета. Об этом 19 января радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.

Источник: Atikah Akhtar/CC0

«Поскольку полость рта является первичным источником перерабатывания и усваивания пищи, то очень важно, чтобы зубы были в сохранности. Вместе с пищей мы заглатываем и разрушенные зубы и, конечно же, микроорганизмы, которые разлагают твердую ткань зубов», — сказала она.

Маруфиди отметила, что врачи-отоларингологи всегда обращают внимание на состояние здоровья полости рта пациента, так как заболевания зубов могут обострять хронические болезни ушей, горла и носа, что снижает общий уровень иммунитета. Негативное влияние оказывается и на желудок, так как первичный процесс переваривания начинается уже в полости рта, а инфекции и кариес приводят к гастриту и язве.

«Кардиологи не приветствуют кариозные процессы в полости рта, потому что воспаления имеют непосредственное отношение к развитию таких заболеваний, как миокардит, что, естественно, также влияет на ослабевание общего иммунитета», — добавила Маруфиди.

Кроме того, как указала стоматолог, парадонтит и образование кист тоже идут во вред иммунной системе. Хронические заболевания десен, инфекции и воспалительные процессы ведут к тому, что иммунитет начинает с удвоенной силой вести борьбу к локальным фактором и разрушает зубы. Несмотря на это, сами по себе больные кариесом зубы не проходят, а имеют тенденцию затихать, затем воспаляться вновь.

Маруфиди подчеркнула, что зубы можно назвать показателем состояния здоровья и иммунитета человека. Наличие проблем с желудком сбивают естественный кислотно-щелочной баланс в ротовой полости, болезни печени и заболевания щитовидной железы могут вызывать крошение зубов.

Ранее, 16 января, стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Павел Лысенков рассказал, какое негативное воздействие оказывает холод на зубную эмаль и как его избежать. По словам Лысенкова, риск повреждений увеличивается при употреблении горячих или газированных напитков на улице. Эксперт также посоветовал поменьше разговаривать на холоде.