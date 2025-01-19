Стоматолог рассказала о связи иммунитета и здоровья полости рта

Кроме того, как указала стоматолог, парадонтит и образование кист тоже идут во вред иммунной системе. Хронические заболевания десен, инфекции и воспалительные процессы ведут к тому, что иммунитет начинает с удвоенной силой вести борьбу к локальным фактором и разрушает зубы. Несмотря на это, сами по себе больные кариесом зубы не проходят, а имеют тенденцию затихать, затем воспаляться вновь.