Стоматолог рассказала о связи иммунитета и здоровья полости рта

«Поскольку полость рта является первичным источником перерабатывания и усваивания пищи, то очень важно, чтобы зубы были в сохранности. Вместе с пищей мы заглатываем и разрушенные зубы и, конечно же, микроорганизмы, которые разлагают твердую ткань зубов», — сказала она.
Маруфиди отметила, что врачи-отоларингологи всегда обращают внимание на состояние здоровья полости рта пациента, так как заболевания зубов могут обострять хронические болезни ушей, горла и носа, что снижает общий уровень иммунитета. Негативное влияние оказывается и на желудок, так как первичный процесс переваривания начинается уже в полости рта, а инфекции и кариес приводят к гастриту и язве.
«Кардиологи не приветствуют кариозные процессы в полости рта, потому что воспаления имеют непосредственное отношение к развитию таких заболеваний, как миокардит, что, естественно, также влияет на ослабевание общего иммунитета», — добавила Маруфиди.
Кроме того, как указала стоматолог, парадонтит и образование кист тоже идут во вред иммунной системе. Хронические заболевания десен, инфекции и воспалительные процессы ведут к тому, что иммунитет начинает с удвоенной силой вести борьбу к локальным фактором и разрушает зубы. Несмотря на это, сами по себе больные кариесом зубы не проходят, а имеют тенденцию затихать, затем воспаляться вновь.
Маруфиди подчеркнула, что зубы можно назвать показателем состояния здоровья и иммунитета человека. Наличие проблем с желудком сбивают естественный кислотно-щелочной баланс в ротовой полости, болезни печени и заболевания щитовидной железы могут вызывать крошение зубов.
Ранее, 16 января, стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Павел Лысенков рассказал, какое негативное воздействие оказывает холод на зубную эмаль и как его избежать. По словам Лысенкова, риск повреждений увеличивается при употреблении горячих или газированных напитков на улице. Эксперт также посоветовал поменьше разговаривать на холоде.