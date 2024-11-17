Стоматолог рассказал, какие болезни можно определить по состоянию полости рта

«Сахарный диабет — это серьезнейшее и пока, увы, неизлечимое эндокринное заболевание, затрагивающее все системы и органы. Нарушается обмен глюкозы — это происходит из-за недостаточной выработки инсулина поджелудочной железой или неспособности организма эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Поскольку глюкоза — это основный источник топлива для всех процессов в организме, то развитие диабета отражается и на состоянии полости рта. Для него характерны сухость во рту, частые инфекции десен, медленное заживление мягких тканей в полости рта», — объяснил он.