Стоматолог раскрыл несколько секретов здоровых зубов

Зубная эмаль является одной из самых твёрдых тканей человека в организме. При этом без необходимого ухода она вместе с зубами просто разрушится, заявил «Вечерней Москве» стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко. Эксперт рассказал о трёх важных лайфхаках, которые нужно выполнять.