Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог раскрыл несколько секретов здоровых зубов

Зубная эмаль является одной из самых твёрдых тканей человека в организме. При этом без необходимого ухода она вместе с зубами просто разрушится, заявил «Вечерней Москве» стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко. Эксперт рассказал о трёх важных лайфхаках, которые нужно выполнять.

Источник: Freepik

Посещение стоматолога. Наведываться к врачу необходимо раз в полгода. Специалист проведёт диагностику полости рта и обнаружит проблемы, если они есть. Профилактическое посещение — это и есть главный лайфхак продления жизни зубов, но не единственный.

Питание. Продукты для зубов также надо подбирать с осторожностью. Обязательно нужны кисломолочные продукты, зелень, овощи, орехи. С фруктами же нужно быть осторожными, потому что в них содержится сахар.

Правильная чистка зубов. Важно знать правильную технику чистки. Это нужно делать движениями вверх-вниз, при этом щётка должна иметь небольшую головку. Весь процесс гигиены можно также уточнять у стоматолога и стесняться этого не стоит.

Ранее стоматолог объяснил, почему нельзя долго ходить без зуба. По словам эксперта, его отсутствие может привести к патологии ЖКТ.