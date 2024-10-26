Стоматолог раскрыл несколько секретов здоровых зубов

Посещение стоматолога. Наведываться к врачу необходимо раз в полгода. Специалист проведёт диагностику полости рта и обнаружит проблемы, если они есть. Профилактическое посещение — это и есть главный лайфхак продления жизни зубов, но не единственный.
Питание. Продукты для зубов также надо подбирать с осторожностью. Обязательно нужны кисломолочные продукты, зелень, овощи, орехи. С фруктами же нужно быть осторожными, потому что в них содержится сахар.
Правильная чистка зубов. Важно знать правильную технику чистки. Это нужно делать движениями вверх-вниз, при этом щётка должна иметь небольшую головку. Весь процесс гигиены можно также уточнять у стоматолога и стесняться этого не стоит.
Ранее стоматолог объяснил, почему нельзя долго ходить без зуба. По словам эксперта, его отсутствие может привести к патологии ЖКТ.