Стоматолог перечислила самые вредные народные методы отбеливания зубов

«С одной стороны, они безопасны, так как клинически проверены, но с другой — предусмотрены для ограниченного по времени использования. Использовать их можно одну или две недели максимум. Если человек начинает их применять на регулярной основе в течение длительного периода времени (месяца и более), то это может вызвать необратимые повреждения твердых тканей зубов», — предупредила Хило.