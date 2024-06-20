Стоматолог объяснила, чем опасны спиртосодержащие ополаскиватели для рта

Врач-стоматолог Вероника Мелехова рассказала, чем опасны ополаскиватели для рта, содержащие спирт. Она объяснила это в разговоре с изданием «Ридус».
Стоматолог сообщила, что спирт — достаточно агрессивный агент. Он убивает не только вредные бактерии, вызывающие воспаление и кариес, но и полезные, влияющие на здоровье ротовой полости. В связи с этим применение спиртосодержащих ополаскивателей может привести к печальным последствиям.
«Если мы убиваем нужные бактерии, то на их месте может появиться онкологический процесс, а также развиться грибковая инфекция. Получается, одно мы лечим, другое калечим», — объяснила врач. Кроме того, постоянное раздражение слизистой снижает ее иммунитет.
Вероника Мелехова подчеркнула, что использовать спиртосодержащие и антибактериальные ополаскиватели ежедневно для профилактики не нужно. Их можно применять только по назначению врача как лекарство. Такие ополаскиватели могут назначать после хирургического вмешательства, при воспалительных процессах и гингивите. «Опять же, при воспалении я бы не рекомендовала подобные ополаскиватели, лучше водные растворы», — добавила стоматолог.
Ранее ученые из Института тропической медицины в Бельгии рассказывали, что такие спиртосодержащие средства увеличивают количество двух видов условно-патогенных бактерий в полости рта. Это может привести к развитию опасных заболеваний.
Айгуль Сабитова