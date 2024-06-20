Стоматолог объяснила, чем опасны спиртосодержащие ополаскиватели для рта

Вероника Мелехова подчеркнула, что использовать спиртосодержащие и антибактериальные ополаскиватели ежедневно для профилактики не нужно. Их можно применять только по назначению врача как лекарство. Такие ополаскиватели могут назначать после хирургического вмешательства, при воспалительных процессах и гингивите. «Опять же, при воспалении я бы не рекомендовала подобные ополаскиватели, лучше водные растворы», — добавила стоматолог.