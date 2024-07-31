Стоматолог объяснил, сколько имплантов можно поставить за одну операцию

Если же учреждение не проводит большие операции, то пациент сможет установить только два или четыре импланта за раз. В случае, когда нужно полное протезирование одной или двух челюстей, такое лечение растянется надолго. Врач отметил, что такой подход не соответствует ни требованиям современной медицины, ни ожиданиям пациента.