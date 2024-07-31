Стоматолог объяснил, сколько имплантов можно поставить за одну операцию

За одну операцию желательно установить столько имплантов, сколько нужно пациенту. Об этом РИАМО рассказал основатель и владелец Института базальной имплантации, главный стоматолог и хирург-имплантолог Андрей Шмойлов.
По его словам, нужно стремиться успеть все сделать за один прием, поскольку любая операция тяжело дается организму, поэтому лучше не растягивать процесс на несколько месяцев или лет. При установке имплантов нужно провести адекватную анестезию, позаботиться о наличии инструментов и материалов, психологической готовности пациента и настрое команды хирургов.
Также нужно учитывать вводные данные. Если пациент или хирурги не готовы к большой операции, то лучше ограничиться меньшим количеством имплантов.
Андрей Шмойлов подчеркнул, что нужно выбирать медицинские центры, где можно установить большое количество имплантов в сжатые сроки. Тогда лечение пройдет качественно и исключит повторные вмешательства, что положительно скажется на здоровье пациента.
Если же учреждение не проводит большие операции, то пациент сможет установить только два или четыре импланта за раз. В случае, когда нужно полное протезирование одной или двух челюстей, такое лечение растянется надолго. Врач отметил, что такой подход не соответствует ни требованиям современной медицины, ни ожиданиям пациента.
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Айгуль Сабитова