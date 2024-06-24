Стоматолог назвала сладости, которые больше всего вредят зубам

Врач сообщила, что зубы прежде всего не любят, когда на них оседает сахар. В связи с этим нужно внимательно относиться к сладкой и липкой пище. Она плохо смывается слюной, долго держится на эмали и ускоряет развитие кариеса. Это сладкое печенье, леденцы и подобное.