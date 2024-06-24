Стоматолог назвала сладости, которые больше всего вредят зубам

Врач-стоматолог Ирина Першина рассказала, какие лакомства больше всего вредят зубам. Она объяснила это в разговоре с изданием «Ридус».
Врач сообщила, что зубы прежде всего не любят, когда на них оседает сахар. В связи с этим нужно внимательно относиться к сладкой и липкой пище. Она плохо смывается слюной, долго держится на эмали и ускоряет развитие кариеса. Это сладкое печенье, леденцы и подобное.
Вместе с тем полностью отказываться от сладостей, по мнению Ирины Першиной, не стоит, иначе пострадает психика.
«Если вы, допустим, съели конфету, то нужно просто прополоскать рот и почистить зубы. В таком случае мы предотвратим возможный негативный эффект», — сказала врач.
Она отметила, что фрукты с высоким содержанием кислот могут спровоцировать гиперчувствительность зубов. Дело в том, что такие продукты протравливают эмаль, вызывая локальную деминерализацию. Люди, которые слишком часто едят ананасы и цитрусовые, страдают, как правило, гиперчувствительностью зубов. Поэтому после них тоже нужно прополаскивать рот.
Заметим, злоупотребление сахаром вредит не только зубам. Как понять, что вы едите его слишком часто? Об этом можно прочитать тут.
Айгуль Сабитова