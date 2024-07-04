Стоматолог назвал правила выбора эффективной зубной пасты

«Несмотря на то что зубные пасты продаются свободно в супермаркетах, нелишне будет проконсультироваться со стоматологом. И доверить выбор именно врачу», — сказал доктор. Он уточнил, что, к примеру, пасты с фтором могут быть вредны для некоторых людей.