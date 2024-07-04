Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог назвал правила выбора эффективной зубной пасты

Индекс абразивности является главным фактором при выборе зубной пасты, рассказал стоматолог Вячеслав Минко. Правила выбора эффективной зубной пасты он назвал в беседе с NEWS.ru.

Источник: Freepik

«Несмотря на то что зубные пасты продаются свободно в супермаркетах, нелишне будет проконсультироваться со стоматологом. И доверить выбор именно врачу», — сказал доктор. Он уточнил, что, к примеру, пасты с фтором могут быть вредны для некоторых людей.

Минко заявил, что при выборе зубной пасты важно обращать внимание не на состав, а на индекс абразивности (RDA), который должен быть не больше 75. Если индекс больше, паста может воздействовать на зубы агрессивно и нанести сильный ущерб эмали, заключил он.

Ранее стоматолог Владимир Лосев предупредил о скрытых заболеваниях полости рта. Одним из них врач назвал гингивит — воспаление десен.