Стоматолог дала рекомендации по снижению чувствительности эмали зубов

30 июня главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов сообщил, что постоянный стресс может вести к «кортизоловому ожирению», что негативно влияет на состояние полости рта. Кортизол может приводить к тому, что человек в стрессе начинает много есть. При этом потребляется не полезный белок, а сладкая и жирная пища.