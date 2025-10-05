Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за гнева Трампа

«Теперь всё распадётся, подумал я. Я оглядел зал. Лица всех лидеров были серьёзными. Все понимали, что всё на грани срыва — весь саммит, все декларации о согласии. Если американский президент скажет, что больше не желает защищать других союзников и покидает саммит НАТО в знак протеста, то договор НАТО и его гарантии безопасности ничего не стоят. Я подумал, что, возможно, именно на этой встрече НАТО развалится», — говорится в выдержке книги Столтенберга.