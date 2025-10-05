Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за гнева Трампа

В отрывке книги Столтенберга «Под моим надзором», который опубликовала газета Guardian, экс-генсек НАТО рассказал, как Трамп в 2018 году был возмущён недостаточным финансированием обороны союзниками. По словам Столтенберга, Трамп тогда заявил, что США тратят 4% ВВП на оборону и покрывают 80−90% расходов НАТО. Американский президент в этой связи предостерёг, что США отныне будут платить «столько же, сколько Германия», а потом и вовсе предупредил союзников, что США «не нуждаются в НАТО». Более того, в разговоре со Столтенбергом Трамп задался вопросом, зачем альянсу «такая большая штаб-квартира», и возмутился стоимостью её возведения.
«Теперь всё распадётся, подумал я. Я оглядел зал. Лица всех лидеров были серьёзными. Все понимали, что всё на грани срыва — весь саммит, все декларации о согласии. Если американский президент скажет, что больше не желает защищать других союзников и покидает саммит НАТО в знак протеста, то договор НАТО и его гарантии безопасности ничего не стоят. Я подумал, что, возможно, именно на этой встрече НАТО развалится», — говорится в выдержке книги Столтенберга.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем