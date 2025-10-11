Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обзывал Зеленского

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал об обидном прозвище, которым бывший-президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского. Об этом пишет РБК со ссылкой на мемуары политика.
«Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: “Как мы говорим в Америке, он [Зеленский — Прим.ред] — заноза в заднице”, — вспоминает он.
Бывший глава военного блока отметил, что это было сказано в момент обсуждения положений итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе. Американская сторона была раздражена разным восприятием тезисов о поддержке Украины в этом документе.
Он добавил, что их заранее обсуждали с Киевом, но Зеленский тогда написал в соцсети X, что расплывчатая формулировка позволяет вести переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО. В свою очередь, в альянсе же были ошеломлены этим. Как сообщил Столтенберг, несколько партнеров по блоку тогда считали, что нужно было посвятить в документе больше места Украине. Американцы же были раздражены и какое-то время думали о том, что убрать все положения, связанные с поддержкой Киева.
В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта. Ранее министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией до тех пор, пока Киев не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет Москве стратегическое поражение.
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.